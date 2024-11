Viso dolce, lineamenti delicati e una sensibilità che spiazza. Nato a Cinquefrondi, 28 anni, Tonino Raco è corrispondente dalla Locride per LaC News24.

Dopo la maturità scientifica ha iniziato il percorso di studi in Giurisprudenza: da un lato la propensione per lo studio del diritto, dall'altra la consapevolezza di non voler diventare avvocato. L’interesse, invece, per il mondo della comunicazione nelle sue diverse forme, quello sì, era ben definito. L’informazione televisiva lo ha sempre affascinato sin da piccolo, rapito sin da subito dalla narrazione vera e propria dell'evento.

Nel 2017, mentre portava avanti i suoi studi all’Università Statale della città meneghina ha mandato una candidatura per una Summer School con Sky sport e l’Università Cattolica, dopo i colloqui di selezione è stato ammesso assieme ad altri 15 studenti e a maggio di quell’anno è iniziata un’esperienza che per lui è stata fondamentale perché orientativa ancor prima che formativa.

Una volta laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano ha deciso di mandare il curriculum a LaC, realtà che lo ha sempre colpito per professionalità, per l’autorevolezza del telegiornale e la qualità dei prodotti di questa ambiziosa realtà. Dopo i primi colloqui ha iniziato un periodo di stage nel quale ha vissuto la redazione a 360°, é stato gradualmente accompagnato in un percorso di formazione e nel maggio 2022 è entrato a tutti gli effetti in questa grande famiglia.

«Un percorso incredibile - ha detto Tonino Raco - che mi ha dato la possibilità di crescere tantissimo, sempre con l'obiettivo di raccontare al meglio quello che ci circonda e portare il telespettatore sul luogo della notizia. È necessario sempre migliorarsi, e chi lo sa... magari un giorno poter coronare il mio sogno: condurre il telegiornale».