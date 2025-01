La passione c'è e si fa sentire. Ma non solo. Scombina pure il confine con la professione: difficile capire dove finisca l'una e cominci l'altra. Per Vincenzo Primerano è così ed è lui stesso ad ammetterlo.

Giornalista per il network LaC, il giovane di Soriano Calabro si occupa attualmente di sport per LaC News24 e di cronaca per Il Vibonese. Un impegno portato avanti con dedizione e serietà.

L'attività in ambito giornalistico per Vincenzo inizia nel 2017 con un'intensa collaborazione con "Il Quotidiano del Sud" ma, sin da piccolo, mostra uno spiccato interesse per il mestiere di cronista sportivo.

«All'età di 13 circa - racconta - compravo regolarmente "Il Corriere dello Sport" per documentarmi sul calcio nazionale e avevo anche uno strano modo di divertirmi poiché acquistavo anche un quaderno e, armato di penna e volontà, scrivevo interi campionati di serie A e di serie B inventandomi risultati, classifiche e calendari». Vincenzo, negli anni, colleziona una serie di esperienze professionali, dà modo alla propria passione per la scrittura e per lo sport di non rimanere indifferente a ciò che accade attorno e dunque inoperosa. Tra le attività che ricorda con maggiore entusiasmo si inserisce anche la collaborazione con il giornalista sportivo Alfredo Pedullà per il quale, per un certo periodo, ha curato il suo sito internet. Da un paio d'anni inoltre ha lanciato un blog personale in cui concentra la propria attenzione sul calcio dilettantistico calabrese.

All'interno del network LaC, Vincenzo dice di aver trovato tanta professionalità ed una calorosa accoglienza. Per il giovane giornalista, il gruppo editoriale per il quale opera si contraddistingue per una grande capacità di fare squadra e, anche in forza di questo, spera di poter crescere al suo interno mettendo a disposizione le proprie competenze e la propria energia. C'è un messaggio che, in conclusione, Vincenzo intende rivolgere ai giovani in cerca di lavoro: «Credeteci e rimanete nella vostra terra perché le possibilità ci sono e con sacrificio e pazienza è possibile raggiungere l'obiettivo».

Per guardare l’intervista, clicca qui.