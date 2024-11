Ti aspettiamo a Rende, (CS) in C.da Lecco, il 3 giugno 2023, alla grande apertura di 2 F Motors. Concessionaria auto, multi brand. Vetture nuove e usate.

Convenienza a portata di mano

Le migliori auto in città

Guida la tua auto

Sogna in grande

Ecco il futuro

Ruote come mai prima d’ora

Buona fortuna

La gloriosa velocità

Immagina l’inimmaginabile

Cavalca come un capo

Solo dieci, tra tanti buoni motivi per scegliere 2F Motors progettiamo il piacere di guidare. Il nostro team altamente qualificato è a vostra disposizione per seguirvi durante l'intero processo dell'acquisto della vostra nuova auto, guidandoti verso il cambiamento.

Ecco solo alcuni dei nostri brand: Lamborghini, Porsche, Maserati, Bugatti, Lotus, Jaguar, Pagani Zonda. Spinto solo da ciò che senti, non aspettare, vieni a trovarci, in occasione dell’apertura del tre giugno, 2F Motors metterà in risalto una delle auto più competitiva del panorama automobilistico: Lamborghini Urus performante, per la visione e la messa in prova dei presenti, convertendo il lusso in una necessità che libera lo spirito e rende liberi.