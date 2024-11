Per esaltare le preziose proprietà di Acqua Fabrizia, Fabriella Group lancia una nuova campagna di comunicazione a firma Pubbliemme Italia e diretta dall’art director Luigi Vircillo, scegliendo di raccontarsi attraverso un testimonial d’eccezione: Massimo Mauro.

Calabrese, sportivo, giornalista, già consumatore di Acqua Fabrizia, il campione dello sport Massimo Mauro nel corso della sua carriera calcistica, iniziata nel Catanzaro, ha vestito tante maglie prestigiose: dall’Udinese alla Juventus fino al Napoli. Da sempre impegnato nel sociale, grazie ai suoi successi nel mondo del calcio ha dato vita ad una fondazione per la ricerca e lo sport, dedicando il suo tempo a campagne di solidarietà e a raccolte fondi per preservare il valore della salute.

Sport, salute, attaccamento alla terra d’origine sono i tratti fondamentali, condivisi, che hanno spinto Fabriella Group a scegliere Massimo Mauro come testimonial per la nuova campagna di comunicazione. Nello spot in onda sui principali network nazionali e regionali, sull’emittente televisiva LaC Tv, in programmazione sui canali media del Gruppo Pubbliemme, la purezza e la leggerezza di Acqua Fabrizia vengono raccontate dal campione con naturalezza e sincerità nella sua giornata tipo, tra famiglia, lavoro e allenamento.

L’intensa campagna di comunicazione crossmediale messa in piedi dal Gruppo Pubbliemme è on air sulle testate di informazione lacnews24.it ilreggino.it ilvibonese.it della società editoriale Diemmecom, sui social e sul web, sul digital signage e sugli innovativi circuiti digital ledwall del Gruppo presenti all’interno dell’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme, fino a comprendere un imponente piano di affissioni outdoor e digital out of home in tutto il territorio nazionale.