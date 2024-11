Eleganza in argento per la naturale e oro-rosa per la frizzante, queste le tonalità che accompagnano il nuovo elegante e prezioso design della Luxury Collection***, la nuova linea Horeca di acqua Fontenoce. Nel suo ventesimo anno di attività Fontenoce celebra con un grande lavoro di restyling della sua linea dedicata al canale ristorazione puntando tutto sull’essenzialità e la trasparenza. Rimane il filo conduttore del vortice di “piccole onde” per il design della bottiglia, che richiamano la corrente della sorgente, segno esclusivo del brand.

Il lancio della nuova Luxury Collection coincide con la riapertura dei locali del settore ristorazione e catering. Con la bella stagione. Con le cene informali, i matrimoni e le mise en place più eleganti.

La Luxury Collection di Acqua Fontenoce

La nuova linea Horeca di Fontenoce unisce con un unico codice visivo la preziosità del vetro, esclusivo per l’alta ristorazione e la praticità del Pet ideale per tutte le occasioni, mantenendo intatta la purezza e la leggerezza di questa oligominerale dal gusto eccezionale. Premiata con tre stelle d’oro al Superior Taste Award di Bruxelles.

Creata da un gruppo interdisciplinare di designer, la nuova veste grafica e le bottiglie della Luxury Collection hanno uno stile elegante. Prezioso. Essenziale. Con i suoi nuovi colori neutri/metallici, la Luxury Collection riflette la luce dell’ambiente, adattandosi ed impreziosendo tutti i tipi di mise en-place.

La nuova linea dedicata ai clienti del settore Horeca, infatti, coniuga l’unicità dello storico design Fontenoce (premiato a Milano all'Oscar dell'imballaggio) alla praticità dei contenitori in Pet trasparente. Il tutto protetto dalla speciale capsula salvafreschezza, unica nel suo genere

Tre diversi formati per ristoranti, pub o pizzerie

Studiata per dare sempre il meglio ai clienti del settore ristorazione, la Luxury Collection è il segno dell’evoluzione di un’azienda in costante rinnovamento. Per i matrimoni o per le cerimonie più piccole, questa nuova linea Horeca, coniuga eleganza e praticità per tutte le esigenze di consumo. Impreziosita dalla capsula salva freschezza, unica nel suo genere, diventa il biglietto da visita della migliore ristorazione.

Ideali per cerimonie importanti o serate informali, scopriamo i tre formati in vetro e in Pet:

Super Horeca per la versione in vetro a perdere da 75 cl Horeca Pet per la versione in Pet Clear Rinforzato da 90 cl Light Pet per la versione in Pet Clear Rinforzato da 1L

