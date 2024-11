Acqua buona, prodotta in maniera sostenibile grazie all’utilizzo dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile che alimenta uno stabilimento ad altissimo livello tecnologico che negli anni ha beneficiato di diversi progetti di efficientamento energetico

Fontenoce è una delle acque minerali più conosciute e apprezzate nel Sud Italia. Le sue naturali virtù la rendono l’acqua oligominerale indicata per lattanti e ottima per il fabbisogno di tutta la famiglia.

Oggi Fontenoce, oltre a essere l’acqua pura e leggera della Sila, come già la conosciamo tutti, è anche un’acqua “green”. La sua produzione, infatti, si avvale di un moderno impianto fotovoltaico, che genera energia rinnovabile, impiegata direttamente nello stabilimento nel rispetto dell’ecosistema circostante.

Acqua buona, sempre più green

Lo stabilimento di contrada Bocca di Piazza di Parenti, dove ha sede Fontenoce, vanta impianti tecnologicamente all’avanguardia rientranti nel piano dell’“Industria 4.0”. Questi ultimi, grazie all’uso dell’energia solare, sono sempre più sostenibili per l’ambiente.

Pannelli fotovoltaici per aziende, energia dal sole

I 2.024 pannelli fotovoltaici da 425 Wp posizionati sul tetto dello stabilimento generano in un anno circa 1 milione di Kwh di energia elettrica, di cui il 75% è destinato ad autoconsumo per la produzione di acqua Fontenoce, abbattendo così in maniera considerevole le emissioni di gas serra (-450 tonnellate di CO2) rilasciate nell’atmosfera.

In tal modo, viene mitigato l’impatto ambientale per le generazioni attuali e future, dando così un contributo concreto nella lotta ai cambiamenti climatici.

Ciò equivale a una riduzione in termini di energia primaria prossima agli 86 TEP, corrispondenti anche a +3.500 alberi piantati ogni anno. Un’iniziativa che contribuirà in maniera tangibile a mitigare l’effetto serra, sostenendo la proliferazione della biodiversità nell’ambiente naturale circostante.

Fontenoce fonte di benessere per tutta la famiglia

Con una previsione di produzione e utilizzo di energia pulita per i prossimi 30 anni, acqua Fontenoce si pone come un modello di riferimento in Calabria per la sostenibilità energetica e ambientale a lungo termine, sia per il benessere presente che per quello delle generazioni future. Ricca di eccellenti proprietà organolettiche e dal gusto eccezionale, scegliere acqua Fontenoce significa prendersi cura dell’ambiente, oltre che prendersi cura della propria famiglia.