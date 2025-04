In Italia, il 1° maggio si celebra ufficialmente dal 1891. Questa data non rappresenta solo la Festa dei Lavoratori, ma è anche un momento per riconoscere e valorizzare l'impegno, la dignità e la passione che ogni giorno muovono la nostra società.

Per rendere omaggio a questa giornata speciale, il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina organizza uno spettacolo dedicato alla grande storia della musica rock.

Il 1° maggio il locale si animerà con uno show dal vivo, in cui i musicisti interpreteranno i brani più iconici del rock nazionale e internazionale: dalle leggende intramontabili agli inni che hanno fatto emozionare intere generazioni.

Un viaggio tra emozioni, ricordi e suoni che cantano la dignità del lavoro, il sogno della libertà e il coraggio di chi costruisce il domani.

Gli ospiti potranno gustare le proposte della Cucina Contemporanea di Pesce, scegliendo direttamente dal menu alla carta o optando per un menù degustazione ideato per l’occasione. Protagonisti assoluti, come sempre, sono gli ingredienti a chilometro zero, provenienti dal nostro territorio. Ogni piatto segue la stagionalità e unisce i sapori tradizionali della nostra terra, rielaborati in chiave innovativa per offrire un’esperienza gustativa che stimola alla scoperta di nuovi sapori.

Musica e cucina con un tocco di tradizione si fonderanno per regalare agli ospiti una giornata di festa all’insegna della spensieratezza, del buon cibo e delle vibrazioni rock.

A proposito dell’iniziativa, il proprietario Roberto Gallo ha commentato: «Il 1° maggio vogliamo far vibrare il Riva di energia e positività. Abbiamo pensato a un evento speciale per celebrare questa giornata importante, tra ottima musica, buon cibo e sorrisi da condividere».