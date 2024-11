Il 15 agosto 2024 in un’unica location sarà possibile vivere l’arte a 360°: acrobazie, body painting, danza e musica dal vivo, con un tocco extravagant per offrire, a chi ne prenderà parte, il meglio del divertimento.

Una giornata a tema ideata per gli ospiti del Riva Restaurant&Lounge Bar, che inizierà già dal mattino con un’accoglienza speciale.

Che si scelga il divertimento o la tranquillità, al Rivale Beach Club sarà disponibile un’area dedicata ad ogni esigenza.

Sia in spiaggia che in piscina il fitness farà da protagonista grazie ai corsi gratuiti: acqua Gym e lezioni di danza per adulti, arti marziali e acrobazie per i più piccoli.

Il pranzo sarà una nuova esperienza: dalla Cucina Contemporanea di Pesce, un menù degustazione dedicato alla festa creerà anche un percorso di benessere sensoriale. In alternativa la libertà di scegliere dalla carta del Riva.

Il pomeriggio diventerà un’esperienza immersiva: Show dal vivo con DJ Set, l’occasione ideale per scatenarsi a ritmo di musica con la Riva Academy e dedicarsi all’arte con il body painting.A disposizione degli ospiti che vorranno intraprendere questa attività, ci sarà un artista che dipingerà i corpi trasformandoli in vere e proprie opere d’arte.

Lo show di Sax e le sfumature del tramonto saranno la cornice ideale per il momento aperitivo, che potrà essere accompagnato dall’antica arte del sabrage o da un cocktail della drink list d’autore della struttura.

Con il calare della sera, l'atmosfera si farà più romantica grazie alla cena accompagnata dalle note del Jazz: le performance del Riva Jazz Club offriranno alla serata una colonna sonora elegante e sofisticata. Ma le sorprese non finiranno qui: si proseguirà con lo show del dopocena, che regalerà al giorno di Ferragosto un finale all’altezza delle aspettative.

A riguardo, Roberto Gallo, il titolare del Riva, ha dichiarato: «L'idea di creare una festa a tema nasce per offrire ai nostri ospiti un’Esperienza a 360 gradi, in cui il divertimento sarà protagonista, accompagnato da un percorso degustazione pensato per l’occasione. Per noi l’ospite è sempre al centro, quindi saremo lieti di vivere una nuova emozione con molteplici attività dedicate all’arte e all’intrattenimento».