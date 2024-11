La prima delle cinque lezioni è prevista per giovedì 24 ottobre. Un'opportunità imperdibile per chi desidera fare un salto di qualità nel mondo del vino e dei distillati. Tutte le info per le iscrizioni

La delegazione Fisar Catanzaro è lieta di annunciare la data di inizio del primo mini corso di avvicinamento al mondo enologico. La prima lezione è prevista per giovedì 24 ottobre, pochissimi i posti ancora disponibili per poter prendere parte all’iniziativa. Il corso ha riscosso un enorme successo, registrando quasi subito il sold out.

La Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, riconosciuta a livello nazionale per la qualità della sua formazione, è impegnata da oltre 50 anni nella promozione della cultura enologica. Il mini corso sarà composto da 5 lezioni da 2 ore ciascuna, durante le quali i partecipanti avranno la possibilità di esplorare i segreti della degustazione e della cultura del vino, sviluppando un palato più consapevole e raffinato.

Per chi si iscrive, è previsto anche un esclusivo bonus: l’accesso gratuito al corso “Il Mese degli Spiriti”, dedicato al mondo dei distillati. In questa esperienza, sarà possibile invitare un ospite con cui condividere l’immersione nei segreti dei liquori e distillati, sotto la guida esperta di Michele Di Carlo. Il percorso si concluderà con l’evento “L’alcool: uno sconosciuto sulla bocca di tutti”, un appuntamento imperdibile per chi vuole approfondire il mondo delle bevande alcoliche.

I corsi si svolgeranno presso il Riva Restaurant & Lounge Bar, sede locale della delegazione. Coloro che avranno completato il mini corso, successivamente, potranno prendere parte al corso di primo livello, che si terrà a novembre e sarà composto da 13 incontri e da una visita didattica in una prestigiosa azienda vitivinicola.

Il corso offrirà una formazione completa che spazia dalle funzioni del sommelier alla viticoltura, dall’enologia alla legislazione del settore, fino a esplorare distillati e birre. Si concluderà con un esame finale che darà accesso alla certificazione ufficiale Fisar, riconosciuta in tutto il paese.

Un'opportunità imperdibile per chi desidera fare un salto di qualità nel mondo del vino e dei distillati, che sia per passione o per lavoro.