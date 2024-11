Un viaggio che unisce l’Italia sia geograficamente che attraverso la musica sono gli elementi che compongono la struttura del nuovo spot di Vecchio Amaro del Capo, creato e realizzato dall’agenzia di comunicazione integrata PubliOne, firmato dall’art director Paolo Ferrigno. La Twister Film è la casa di produzione a cui il progetto è stato affidato. La storia è un continuum con il precedente video. A legarli, la colonna sonora, la canzone scritta da Luca e Daniela Sardella, famosissima e conosciuta da tutti. On air a partire dal 26 maggio su tutte le emittenti nazionali e in anteprima sul canale YouTube di Vecchio Amaro del Capo.





L’Italia unita e bella si scorge dalle finestre delle case in un tour immaginario che tocca scorci artistici del paese e approda a Capo Vaticano, località sulla costa calabrese che ha dato il suo nome a Vecchio Amaro del Capo.





«Vecchio Amaro del Capo ha dentro tutto il sapore della Calabria – racconta Nuccio Caffo, amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915 – una terra ricca e generosa di natura e di paesaggi con una storia antica e gloriosa che ha lasciato il segno nelle bellezze artistiche che vogliamo far conoscere nel mondo e che ben rappresentano il Made in Italy. Capo Vaticano è il simbolo di questo viaggio che abbiamo voluto raccontare. Infatti, oltre a essere una delle più belle località del Sud, è anche il luogo che ha ispirato Vecchio Amaro del Capo e per questo, noi gli siamo particolarmente legati».

Aggiunge Pippo Caffo, padre di Nuccio e presidente di Gruppo Caffo 1915: «Il luogo del cuore per noi è Capo Vaticano, dove tutto iniziò, una calda estate di tantissimi anni fa. Ora come allora, le nostre origini sono solide radici che ci servono per avere la spinta necessaria per una fiduciosa ripartenza».

Mentre Nuccio Caffo conclude: «La nostra corsa ha subito una forte battuta d’arresto negli ultimi mesi a causa delle perdite del canale Ho.re.ca. Questo ha fatto sì che mettessimo in campo tutte le nostre armi per poter recuperare e conquistare il pubblico, puntando a rafforzarci nei consumi a casa. Nel nostro nuovo spot abbiamo voluto mostrare le bellezze italiane perché crediamo fortemente che l’Italia debba ripartire al più presto, unita magari nello stesso spirito ‘dolce-amaro’ come è la vita e come è Vecchio Amaro del Capo, l’amaro che unisce tutti gli italiani».

Dichiara Loris Zanelli Ceo di PubliOne: «Un’imponente pianificazione strategica cross mediale con oltre 25 emittenti televisive e radio nazionali coinvolte e una campagna di video strategy su web e social a favore del nuovo sito di e-commerce caffo.store». Prosegue il Ceo di PubliOne: «Sono sempre molto onorato di lavorare per Vecchio Amaro del Capo, questo straordinario love-brand che negli ultimi anni è cresciuto fino a essere il più amato dagli italiani. La strategia dello spot punta a trasmettere la personalità di Vecchio Amaro del Capo, così travolgente, attraverso un viaggio ideale che porta ad unire l'Italia da Milano passando per Venezia, fino a Roma, soffermandosi nell’incantevole promontorio di Capo Vaticano. Lo spot presenta l'anima di Vecchio Amaro del Capo che regala momenti di allegria agli italiani, anche nelle loro case, invitati a ballare dalle note seducenti di ‘Spettacolare Ghiacciato’, lo splendido brano che ormai tutti conoscono».

Lo spot è stato realizzato dalla casa di produzione Twister Film con Viola Ranalletta e Fina Gomez De la Torre producer e la regia a quattro mani di Marco Rossi e Simone Valentini.

«Riuscire a creare in poco tempo un lavoro così importante è per noi motivo di grande soddisfazione – spiega Viola una delle producer – non è stato facile concertare il lavoro di tutti con le restrizioni e i protocolli rigidi che in questo periodo dobbiamo rispettare».



Una full immersion di tre giorni di preparazione e un solo giorno di riprese, tre location e una troupe ridotta, eppure il risultato è spettacolare. Per interpretare lo spot PubliOne ha selezionato ballerini, cantanti, attori professionisti del mondo teatrale del musical sempre nel totale rispetto delle regole e delle restrizioni del periodo: «Anche la regia ha fatto dei veri virtuosismi per far apparire vicini e mantenendo sul set il distanziamento», fa sapere la producer.





Tra le location in cui si è girato, c’è anche la terrazza romana di Luca Sardella che offre un panorama suggestivo sulla città. «Casa mia come un set – racconta divertito lo stesso Sardella – per me che ho passato quasi tutta la mia vita davanti al piccolo schermo è una sensazione di grande naturalezza. Sono felicissimo che Nuccio Caffo abbia voluto continuare ad utilizzare come colonna sonora ‘Spettacolare Ghiacciato», ormai un grande successo, la canzone scritta da me e mia figlia Daniela qui ripresa con un nuovo sound che dona nuova linfa.





È infatti il tema musicale che crea un continuum con il precedente spot. Ora a ballare non sono più i personaggi del testo della canzone in una situazione sospesa tra onirico e fantastico, ma i protagonisti di tutti i giorni, calati nella quotidianità tra le mura domestiche che però aprono la vista allo splendore italico in una visione dell’Italia bella che sa reagire e ripartire con entusiasmo e voglia di vivere.