Un credito fiscale del 75% trasforma gli investimenti fatti per la comunicazione in un alleggerimento della pressione fiscale. Il Gruppo Pubbliemme ed il network LaC sono il riferimento privilegiato per clienti nazionali e territoriali, ai quali forniscono un servizio su misura

Ottobre è il mese della pubblicità! Dal primo e sino al 31 difatti, le imprese, i lavoratori autonomi, ma anche gli enti non commerciali che vogliano investire in comunicazione, possono fare domanda per accedere ad un credito d’imposta del 75%. L’incentivo fiscale, introdotto nel 2017 e perfezionato nel 2018, viene erogato a fronte di investimenti in campagne pubblicitarie su tv analogiche o digitali, testate on line, radio locali, quotidiani e periodici. L'unica condizione è che l’investimento superi almeno dell’1% quello effettuato l’anno precedente.



La leadership Pubbliemme

In Italia, la leadership conquistata dal Gruppo Pubbliemme e dal suo network LaC fa del colosso dell’outdoor e del suo hub multimedale il primo riferimento per quanti intendano investire in comunicazione. Alla diffusione capillare dei suoi strumenti, il Gruppo aggiunge una capacità unica di sartorializzare il servizio, di creare un messaggio su misura, di studiare esigenze e target di riferimento, proponendo al cliente la migliore delle soluzioni possibili. Una straordinaria personalizzazione, possibile in virtù della crossmedialità, dello standard tecnologico, del livello di professionalità e di innovazione tecnologica.



Una guida sicura nella giungla dei media

Pubbliemme lavora a stretto contatto con brand nazionali ed internazionali: e per la sua esperienza decennale al fianco di colossi della comunicazione può indirizzare anche la piccola realtà verso il media più efficace, tra le emittenti televisive, i canali social e digitale, i circuiti aeroportuali, le testate on line leader dell’informazione calabrese, e le testate locali con copertura più specifica e più profonda afferenti al network LaC. Una guida sicura anche per il cliente del contesto territoriale.



Come fruire del bonus?

Le richieste vanno presentate esclusivamente online utilizzando il modello pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate e su quello del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. Tuttavia, per qualsiasi informazione, ci si può rivolgere direttamente al numero verde 800 08 28 18 del Gruppo Pubbliemme, presso la sede commerciale di Milano, o all'indirizzo mail direzionecommerciale@pubbliemmegroup.it.