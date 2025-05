Via libera all’unanimità: utile lordo a 4,94 milioni di euro e utile netto a 3,86 milioni, in crescita del 58,93% rispetto al 2023. Il direttore generale De Lerma: «Risultati frutto del lavoro di squadra»

Si è tenuta a Lamezia Terme presso l’Auditorium Complesso Interparrocchiale “San Benedetto” l'Assemblea Ordinaria dei Soci della BCC della Calabria Ulteriore chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2024 e a rinnovare le cariche sociali.

L’evento ha raccolto una buona adesione da parte della base sociale, attenta e partecipe, confermando il legame tra il territorio e la Banca, che ha ribadito la propria solidità patrimoniale e la capacità di generare valore per le comunità servite.

Il Bilancio 2024, approvato dai soci all’unanimità, evidenzia l’importante crescita dell’Istituto: utile lordo a 4,94 milioni di euro e utile netto a 3,86 milioni, in crescita del 58,93% rispetto al 2023. L’elevato livello di patrimonializzazione dell’Istituto è confermato da un CET1 Ratio pari al 38,45% e da un NSFR del 131,2%. La qualità dell’attivo si riflette in un NPL Ratio lordo del 2,57%, con tassi di copertura tra i più alti del sistema bancario: 91,8% per le inadempienze probabili e 99,7% per le sofferenze

Durante l’Assemblea si è inoltre proceduto al rinnovo delle cariche sociali. Confermati alla Presidenza del CdA l’Avv. Gregorio Ferrari e a quella del Collegio Sindacale la Dott.ssa Maria Forciniti.

Ai componenti uscenti va il più sincero ringraziamento per il contributo prezioso e l’impegno profuso.

«I risultati raggiunti sono il frutto di un lavoro di squadra, della fiducia dei nostri Soci e della coerenza di un modello di business efficace – ha dichiarato il Direttore Generale Marco De Lerma – Continueremo a investire in crescita sostenibile e nell’ascolto dei bisogni di famiglie, imprese e istituzioni locali».

Il Presidente Gregorio Ferrari, nel ringraziare i Soci per la fiducia rinnovata, ha sottolineato come «la solidità dell’Istituto e la coesione della nuova squadra rappresentino una base importante per affrontare con determinazione le sfide future, continuando a operare nel segno della responsabilità mutualistica e della vicinanza alle comunità servite».