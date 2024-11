Montepaone (CZ), mercoledì 22 gennaio 2014. Grande fermento a Montepaone (CZ), per l'arrivo di Auchan nel centro commerciale “Le Vele”, che conferma il consolidato rapporto di franchising siglato nel 2007 da AZ Spa, società attiva nella distribuzione calabrese con 26 supermercati di proprietà ed altri 41 in affiliazione commerciale, e Auchan Spa presente in Italia con 57 ipermercati in 11 regioni. Tutto pronto per l'inaugurazione con una festa alla quale parteciperà anche Giulio Berruti, apprezzatissimo attore italiano reduce dal grande successo di “Ballando con le stelle” che incontrerà alle ore 17:30 i suoi fans all'interno del Centro Commerciale .





Con una superficie di circa 4000 mq, 36 reparti e una varietà di 40.000 prodotti, il nuovo punto vendita Auchan di Montepaone garantirà ogni giorno alla propria clientela il miglior rapporto qualità/prezzo con circa 4.000 prodotti a marchio Auchan, che sono più convenienti fino al 30% rispetto ai marchi leader e 1.000 prodotti di primo prezzo “Il meno caro”, indicati con il pollice giallo e sempre presenti sugli scaffali delle principali categorie merceologiche, con un prezzo inferiore fino al 50%.



Nell’area alimentare, oltre alla qualità e freschezza dei prodotti dei reparti Pescheria e Ortofrutta, si distingue il reparto gastronomia con una selezione completa di specialità preparate con materie prime selezionate e ricette tradizionali direttamente nelle cucine del punto vendita Auchan.



In linea con la politica di valorizzazione dell’imprenditoria locale che Auchan sviluppa in ogni territorio dove è presente, anche l’ipermercato di Montepaone con il progetto “MADE IN CALABRIA chilometrozero” ha stretto accordi commerciali con fornitori alimentari locali e presenterà nell’assortimento circa 4.000 prodotti di aziende calabresi. Così sugli scaffali i clienti potranno scegliere tra prodotti alimentari tipici del luogo, prodotti di marca nazionale, prodotti di primo prezzo e di marca privata Auchan per garantire al cliente un'offerta diversificata in modo da soddisfare qualunque tipo di esigenza e di potere di spesa.



Nell’area bazar il cliente potrà contare su un’ampia varietà di prodotti che variano da articoli per la casa, al fai da te, ai giocattoli, libri e cancelleria, nonché da diversi prodotti tecnologici.

L’insegna nazionale OVS curerà il reparto tessile ed abbigliamento.



L’offerta dell’ipermercato è completata anche da una vasta gamma di servizi al cliente e da tanti vantaggi per tutti cloro che sottoscriveranno la carta fedeltà “Club Auchan”.



Grazie a tali importanti e significativi rinnovamenti Salvatore Fabiano, direttore dell’Auchan, dichiara: “siamo convinti che la nuova insegna porterà tantissimi benefici ai nostri clienti confermando, quindi , che con Auchan abbiamo fatto la scelta migliore.”



L’orario di apertura dell’ipermercato Auchan - situato nel Centro Commerciale “Le Vele” Via Nausica MONTEPAONE (CZ) - è dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 21.00 con orario continuato.