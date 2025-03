Il Consiglio di Amministrazione della BCC della Calabria Ulteriore ha approvato la proposta di Bilancio 2024 che verrà ora sottoposta all'Assemblea dei Soci, convocata per il prossimo 30 aprile in prima convocazione e per il 4 maggio in seconda convocazione per l'approvazione definitiva.

I risultati conseguiti, evidenziano una crescita significativa della Banca, anche grazie all’erogazione di nuovi crediti nell’anno per oltre 85 milioni di euro che hanno consentito di traguardare un Prodotto Bancario Lordo di impieghi e raccolta da clientela del nostro territorio superiore ad 1 miliardo di euro; numeri che rafforzano il ruolo della BCC come punto di riferimento per le comunità servite, grazie al sostegno quotidiano offerto a famiglie, imprese e istituzioni locali.

L’andamento positivo dell’Istituto si riflette nei principali indicatori di bilancio. I dati patrimoniali confermano la solidità della BCC della Calabria Ulteriore, sia sotto il profilo patrimoniale che della liquidità strutturale, con un CET1 Ratio che si attesta al 38,45% ed un NSFR del 131,2%; la BCC, dunque si conferma tra le banche più solide del panorama nazionale. Tale quadro, risulta ancor più rilevante se osservato con la qualità dell’attivo creditizio della Banca che ha registrato un NPL Ratio Lordo al 2,57%, con livelli di copertura dei crediti deteriorati tra i più elevati del sistema bancario attestandosi al 91,8% per le inadempienze probabili e al 99,7% per le sofferenze; il combinato disposto della solidità patrimonializzazione e dell’oculata gestione dei rischi determina un Texas Ratio Netto dell’1,40%. L’utile lordo dell’esercizio si è attestato a 4,94 milioni di euro (utile netto 3,86 milioni di euro), segnando un incremento del 58,93% rispetto all'anno precedente.

«Gli importanti risultati raggiunti – ha evidenziato il Direttore Generale Marco De Lerma - testimoniano la solidità del quadro tecnico aziendale e l'efficacia del modello di business della Banca, in grado di generare valore in modo sostenibile, coniugando crescita economica e supporto alla comunità. Lo sviluppo conseguito nei comparti Wealth Management e Bancassurance, è la riprova della cura che riversiamo nella tutela dei risparmi e dei bisogni di protezione dei nostri soci e clienti».

«Parallelamente - ha concluso il Presidente Gregorio Ferrari - la BCC della Calabria Ulteriore ha continuato a rafforzare il proprio impegno sui territori e nel sociale, promuovendo iniziative che favoriscono la crescita dei giovani e il coinvolgimento attivo della comunità, come testimoniano gli oltre 350 mila euro investiti in beneficenza, mutualità e nella brand awareness. Inoltre, con l’approvazione del regolamento del Club dei Giovani Soci e dei Comitati Territoriali, l'Istituto ha voluto da una parte favorire la partecipazione attiva delle nuove generazioni, anche grazie all’ingresso di 12 nuove risorse, dall’altra ha consolidato il legame con le realtà locali, permettendo alla Banca di intercettare le esigenze delle diverse aree in cui opera. A conferma di questo impegno, è stata costituita la Fondazione BCC della Calabria Ulteriore, un nuovo strumento che consentirà di ampliare e strutturare in maniera ancora più incisiva le iniziative a favore del sociale, della cultura e della crescita sostenibile».