Un nuovo spazio per accogliere soci e clienti, rafforzare la relazione con la comunità e guardare alle sfide future del credito cooperativo

La BCC della Calabria Ulteriore ha inaugurato sabato 24 ottobre la nuova sede di Catanzaro, in via Martiri di Cefalonia, nella zona Porto, segnando un’ulteriore tappa nel proprio percorso di crescita.

La nuova struttura, moderna e funzionale, rappresenta un investimento concreto per migliorare la qualità degli spazi dedicati all’accoglienza e consolidare la presenza della Banca nel capoluogo calabrese. Un segnale di attenzione verso persone, famiglie, imprese e realtà produttive, nel solco dei valori che da sempre contraddistinguono il credito cooperativo: prossimità, mutualità e sostegno allo sviluppo delle comunità locali.

La cerimonia si è aperta con il taglio del nastro e la benedizione della nuova sede, impartita da Rev. Mons. Salvatore Cognetti, Vicario Generale dell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace.

A seguire, gli interventi istituzionali del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, del presidente della BCC della Calabria Ulteriore, Gregorio Ferrari, del presidente del CdA di BCC Banca ICCREA, Giuseppe Maino, del presidente della Federazione Banche di Comunità Campania e Calabria, Amedeo Manzo e del Chief Risk Officer Gruppo BCC ICCREA, Fabrizio Iannarelli.

Alla cerimonia hanno preso parte anche i vertici del Gruppo BCC Iccrea e della Federazione Banche di Comunità Campania e Calabria, a testimonianza del valore dell’iniziativa e del ruolo della Banca all’interno del sistema del credito cooperativo.

«L’inaugurazione della nuova sede di Catanzaro rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita della nostra Banca. Investire in una struttura moderna significa guardare avanti, rafforzando al tempo stesso il legame con la comunità in cui operiamo. La nostra identità nasce dalla vicinanza alle persone e dalla capacità di accompagnare i progetti delle famiglie, delle imprese e delle realtà locali. È con questo spirito che continuiamo a costruire il futuro della BCC della Calabria Ulteriore, mantenendo salde le nostre radici e rinnovando ogni giorno la responsabilità verso il territorio» - ha dichiarato Gregorio Ferrari, Presidente della BCC della Calabria Ulteriore.

«La nuova sede è pensata per offrire a soci e clienti un ambiente più accogliente e funzionale, in cui la qualità della relazione si accompagni a servizi sempre più rispondenti alle esigenze di chi si affida alla nostra Banca. L’evoluzione degli spazi è parte di un percorso più ampio, che coinvolge l’organizzazione, le competenze e gli strumenti con cui operiamo. Innovare, per una banca di comunità, significa rendere più semplice e concreta la vicinanza alle persone, valorizzando l’ascolto e la conoscenza del tessuto economico e sociale in cui siamo presenti» - ha sottolineato Marco De Lerma di Celenza e di Castelmezzano, Direttore Generale della BCC della Calabria Ulteriore.