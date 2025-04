Torna Vinitaly e torna Gruppo Caffo per un appuntamento diventato immancabile per l’azienda calabrese che quest’anno si presenta alla più importante fiera internazionale dedicata ai vini e agli spirits in Italia per lanciare la sua ultima grande novità: Lemonier, il nuovo aperitivo mediterraneo al limone che rappresenta l’incontro perfetto tra innovazione e tradizione, due tratti distintivi che definiscono l’essenza stessa del DNA imprenditoriale Caffo.

«La nostra presenza a Vinitaly è più che mai consolidata. Da molti anni partecipiamo consapevoli dell’importanza di questa vetrina internazionale per presentare le specialità al mercato. La nostra novità Lemonier lancerà il nuovo modo di gustare lo spritz. Il suo gusto rinfrescante nasce dalle materie prime di qualità, da una ricetta del passato e da una lavorazione artigianale affinata in quattro generazioni di mastri distillatori. Quest’anno, infatti, la Distilleria F.lli Caffo celebra 110 anni di tradizione, un’eredità che non si costruisce semplicemente con lo scorrere del tempo, ma con il lavoro costante, la dedizione e il rispetto per l’arte liquoristica», sottolinea Nuccio Caffo Amministratore Delegato di Gruppo Caffo 1915.

La storia di Lemonier affonda le sue radici negli anni Settanta del secolo scorso, quando la celebre ditta F.Bisleri & C., famosa in quel periodo in tutto il mondo per il Ferro China Bisleri, lo ideò come base per cocktail. Il prodotto conobbe un grande successo soprattutto nel mercato americano, anche grazie alla collaborazione con la William Grant & Sons.

Dal 2020 il marchio Bisleri è entrato a far parte del portafoglio di Gruppo Caffo 1915 che ne ha rilanciato il valore attraverso un’attenta operazione di recupero storico e di innovazione. Oggi Lemonier torna protagonista grazie a Caffo che ne ha rinnovato la ricetta per incontrare i gusti contemporanei, preservandone al tempo stesso l’autenticità: scorze fresche di limoni calabresi, menta, salvia, alloro, assenzio e basilico, un mix perfetto che sprigiona freschezza e vivacità.

Il risultato è un bouquet aromatico equilibrato, che unisce storia e novità. «Diciamolo subito, Lemonier è il nuovo aperitivo mediterraneo al limone nato per lo spritz. È l’ingrediente ideale per un aperitivo fresco e vivace da gustare in compagnia, un twist innovativo, che accende di giallo il classico spritz esaltandone la naturale aromaticità degli ingredienti», spiega Giacomo Casoni Responsabile Marketing & Trade Marketing Gruppo Caffo 1915. E in occasione della fiera, il flair bartender Enrico Bertelllini si esibirà nella preparazione del Lemonier Spritz nelle giornate di domenica e lunedì con due appuntamenti quotidiani: alle 12 e alle 16.

Con Lemonier, nasce il nuovo stile di Aperitivo Mediterraneo che si riconosce anche dalla bottiglia: slanciata e allo stesso tempo solida, il vetro lavorato evoca i raggi del sole e le onde del mare, mentre riflette la luce in modo brillante e naturale. La silhouette ha rilievi verticali che aggiungono un tocco elegante e portano a un’incisione a rilievo, alla base, del marchio Caffo: un tributo alla storica tradizione distillatoria dell’azienda. L’etichetta dai toni azzurri e giallo sole richiama immediatamente l’immaginario mediterraneo: limoni succosi, erbe aromatiche e calore del Sud. Il design pulito, fresco e accattivante è pensato per colpire sia al banco bar che sugli scaffali, trasformando ogni bottiglia in un oggetto di culto.

«Con il suo design moderno, solare e autentico, questa bottiglia è destinata a diventare l’emblema del nuovo stile mediterraneo: naturale, vibrante e profondamente italiano e sarà il trait d'union del restyling dei nostri grandi classici e delle nuove proposte, per raccontare, al primo sguardo, l’identità mediterranea delle specialità Caff», spiega nel dettaglio Nuccio Caffo.

Tra i protagonisti di questa rinascita mediterranea troviamo il Limoncino dell’Isola, il Clementino della Piana e il Bergamino di Calabria. A questi si affiancano il Mezzodì, l’aperitivo agli agrumi di Calabria, e il Finocchietto 'i Timpa, realizzato con finocchietto selvatico calabrese. La nuova bottiglia sarà presto anche la nuova veste di alcuni dei prodotti storici Caffo in fase di restyling come la Sambuca Secolare, naturale e aromatizzata con anice e fiori di sambuco, il Red Bitter, con intense note di arancia amara di Calabria e il Maraschino, preparato con ciliegie di Puglia.

Nello spazio espositivo Padiglione 3 (Stand B5) e con uno spazio nell’area Calabria (Padiglione 12) per sottolineare il legame con le sue radici, Caffo farà sentire la sua presenza di ‘Specialista degli Amari’ con la sua proposta esclusiva di prodotti premium primo tra tutti Vecchio Amaro del Capo, il più amato e venduto in Italia. Realizzato con ventinove botaniche e servito a -20°C, è un’icona del settore, disponibile anche nella variante Red Hot Edition con il peperoncino piccante di Calabria come trentesimo ingrediente e Vecchio Amaro del Capo Riserva Centenario, prodotto in quantità limitata, è un raffinato liquore da meditazione.

Mentre, per la prima volta al Vinitaly ci saranno i lanciatissimi cocktail in lattina Ready to Serve (RTS). Spiega Paolo Raisa, Amministratore Delegato al commerciale di Gruppo Caffo 1915: «Piacciono tantissimo. Sono i primi e unici cocktail a base di amaro ‘pronti da servire’: Capo Tonic è una miscela rinfrescante di Vecchio Amaro del Capo, succo di lime, limoni calabresi e acqua tonica Indian che offre un gusto agrumato e dissetante. Capo Arrabbiato Spritz propone un'esperienza gustativa vivace e speziata, unendo Vecchio Amaro del Capo Red Hot Edition con vino bianco e soda». Pratici e dal gusto impeccabile, sono pensati per offrire al consumatore la comodità di un drink pronto da versare e gustare, mantenendo la qualità e l'autenticità che contraddistinguono i prodotti firmati Gruppo Caffo 1915. Durante la fiera, i visitatori avranno l'opportunità di provare e degustare gli iconici cocktail serviti in bicchieri colmi di ghiaccio e guarniti con il finish giusto, per un'esperienza di bevuta ideale.

La gamma degli amari comprende anche Petrus Boonekamp, creato nel 1777 e considerato il capostipite della categoria e Ferro China Bisleri, celebre aperitivo amaro a base di citrato di ferro e china, formulato nel 1881 da Felice Bisleri. Elisir Borsci S. Marzano, nato nel 1840, è il liquore più antico del Sud Italia tuttora in commercio, disponibile anche nella versione Riserva, un distillato da meditazione con rhum invecchiato oltre otto anni. Tra le eccellenze storiche spicca Amaro Santa Maria al Monte, prodotto secondo un’antica ricetta conventuale, fino ad arrivare allo storico Amaro Sprint, l’antesignano di Vecchio Amaro del Capo, lanciato un anno fa proprio allo stand della Regione Calabria.

Negli anni Settanta, Amaro Sprint divenne un’icona nei locali alla moda e nei bar affollati, simbolo di un’Italia moderna e dinamica. Oggi, mentre gli amari vivono una nuova giovinezza, Gruppo Caffo rilancia questo storico prodotto con una “reloaded edition” che celebra autenticità e tradizione. Il successo nasce dall’impegno costante nella ricerca della qualità, riflesso in etichette che valorizzano le radici territoriali e la tradizione familiare, espressione autentica dell’eccellenza artigianale.

Tutto questo si deve alla Distilleria F.lli Caffo il cuore dell'azienda che anno dopo anno, ha portato Vecchio Amaro del Capo al primato tra i liquori di Calabria e ora alla leadership italiana negli amari, con una quota di mercato del 38%, il triplo di chi insegue da più vicino. La distilleria rappresenta il simbolo di una storia familiare che si tramanda da quattro generazioni, testimoniando la determinazione e il carattere della gente del Sud.

Ne è esempio Giuseppe Caffo, detto Pippo, esponente della terza generazione, attuale Presidente di Gruppo Caffo 1915, che negli anni ’60 impresse all’azienda quella decisiva spinta che l’ha portata verso una crescita costante e un successo sempre più internazionale.

Racconta il Presidente Caffo: «La nostra famiglia ha vissuto questi 110 anni come una lunga corsa verso il successo, come profetizzava il claim di Amaro Sprint. Ogni generazione ha dato il meglio di sé, affrontando strade anche impervie con determinazione e passione, sempre spinta dalla forza della tradizione e dalla voglia di innovare. È questa continuità, fatta di impegno e visione, che ci ha permesso di crescere senza mai fermarci, evolvendoci nel rispetto delle nostre radici e percorrendo ogni tappa con il cuore rivolto al futuro. Distilleria F.lli Caffo è il fulcro di Gruppo Caffo 1915, un luogo dove storia e modernità si intrecciano dando vita a prodotti autentici che portano il sapore della Calabria e dell’Italia intera, in tutto il mondo. Vecchio Amaro del Capo è il simbolo di questo viaggio: un’icona dell’arte distillatoria italiana che racconta il nostro legame indissolubile con la terra e con chi, da generazioni, sceglie i nostri prodotti».

Oggi Gruppo Caffo è affermato leader in Italia, con una presenza internazionale consolidata grazie a quattro filiali operative negli Stati Uniti, in Germania, Olanda e Spagna, controllate al 100 per cento, così come la produzione. Una scelta impegnativa dal punto di vista imprenditoriale ed economico, necessaria per avere il massimo controllo sulla qualità. Attualmente, i prodotti dell’azienda raggiungono 70 Paesi e l’obiettivo è espandere ulteriormente la propria influenza attraverso un’acquisizione estera importante e strategica che rafforzi la posizione su più mercati. Nel frattempo, prosegue l’opera di valorizzazione di marchi storici già nel portafoglio Caffo come Grappa Mangilli, San Marzano Borsci, Ferrochina Bisleri e Petrus Boonekamp.