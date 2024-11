L'azienda leader nel settore del fotovoltaico e delle energie rinnovabili è prima del Sud Italia nelle categoria energia e 75esima in Europa, dove si è distinta per i maggiori ricavi tra il 2018 ed il 2021, affrontando, da protagonista, le sfide della pandemia

La Calabria innovativa citata sul Financial Times. Tra le 1000 selezionate dal prestigioso quotidiano economico-finanziario britannico c’è anche Main Solution, azienda leader nel settore del fotovoltaico e delle energie rinnovabili. Tra le aziende in rapida crescita, è 75esima in Europa ad essersi distinta per i maggiori ricavi tra il 2018 ed il 2021, affrontando, da protagonista, le sfide della pandemia.

Insieme al Financial Time che raccoglie 1000 esperienze, Il Sole 24 Ore e Statista hanno zoomato sulla lista delle 500 aziende leader della crescita 2023 che operano all’interno del Belpaese. Risulta che Main Solution è l’unica in Calabria, la 16esima in Italia, prima nella categoria energia e servizi pubblici.

Nella classifica che è al suo quinto anno – si legge sul Sole 24 Ore - non troviamo grosse star, ma aziende piccole capaci di competere a livello europeo. Prima della fase di registrazione Statista, ricercando attraverso database, liste e registri di imprese pubblici, ha creato una lista di circa 8.000 aziende potenzialmente rilevanti e ha invitato migliaia di aziende in Italia a partecipare al concorso tramite posta e email. I dati sono stati certificati da un membro del comitato esecutivo dell'azienda e controllati da Statista. La classifica, basata sul tasso di crescita media annuale nel triennio (Cagr), è stata discussa e vagliata da Statista e dal Sole 24 ore.

Il riconoscimento del Financial Times segue al Premio Industria Felix – L’Italia che compete, organizzato dall’associazione culturale Industria Felix, supplemento gratuito con Il Sole 24 Ore, e riservato alle eccellenze imprenditoriali con bilanci.

I risultati ed i numeri di questo ulteriore successo dietro al quale si nasconde il lavoro di una grande squadra di professionisti che continua a contribuire alla crescita aziendale, sono stati al centro della convention internazionale che si tenuta dal 3 al 6 marzo a Budapest. “Energia Libera” è stato il titolo dell’evento aziendale che ha visto la partecipazione di oltre 50 persone tra dipendenti, amministratori e collaboratori della Main Solution.

Tanti interessanti temi sono stati sviluppati con l’obiettivo di mettere basi sempre più solide nell’azione quotidiana della Main Solution e con l’obiettivo unico di innalzare il livello qualitativo dei comportamenti di tutti gli operatori dell’azienda .

Una bellissima convention aziendale, quindi, che lancia la Main Solution nel nuovo anno con grandi obiettivi da raggiungere sempre a supporto della comunità di riferimento e con la volontà, come emerso nei lavori di sabato, di continuare a “Lavorare con l’anima!”