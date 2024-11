L’arrivo dell’autunno porta con sé la chiusura della stagione balneare. Cosa che in realtà negli ultimi anni non è proprio così, visto il considerevole aumento delle temperature, motivo per cui può capitare di fare un bagno anche a ottobre e talvolta persino ai primi di novembre.

La Calabria è comunque una terra che vale la pena visitare sempre e sono davvero tanti i luoghi poco conosciuti da scoprire spostandosi in auto: il mezzo ideale per raggiungere posti diversamente non facili.

L'importante è avere un veicolo “in salute” e perfettamente in regola, ricordandosi di richiedere per tempo il preventivo per assicurare l’auto così da tutelarsi dai molteplici imprevisti che possono capitare su strada. Quando ci si muove al di fuori dei propri confini abituali è buona prassi dotarsi di una valida copertura per il soccorso stradale: una misura in grado di attivarsi in presenza di guasti, sinistri e altre situazioni simili.

Oggi vi portiamo in alcuni luoghi che pur essendo nati e vivendo da sempre in questa regione così bella magari non conoscete ancora. Per vederli dal vivo, vi basterà raggiungerli in auto.

Serra San Bruno, tra monaci e funghi

Serra San Bruno è un borgo delizioso situato in provincia di Vibo Valentia, all’interno del Parco delle Serre. Recarsi in visita da queste parti permette di immergersi nel bosco: un’esperienza magnifica visto il fenomeno del foliage.

Da non perdere, inoltre, la Certosa di San Bruno, un monastero di origini antichissime e risalente al 1091. Potrete approfittare di una proposta gastronomica locale di eccezione che vede al centro dei gustosi piatti a base di funghi e preparazioni tradizionali come il filetto “alla certosa”.

Cascate di Maesano, capolavoro della natura

Le Cascate di Maesano si trovano nel cuore più autentico della Calabria, ovvero nel Parco dell’Aspromonte, e sono altresì conosciute come Cascate dell’Amendolea.

Rappresentano un vero e proprio capolavoro della natura, ideale da vedere per quanti amano fare escursionismo e più in generale attività fisica all’aria aperta.

Si tratta di un luogo difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: dovrete parcheggiare l’auto alla Diga del Menta. Il sentiero presenta un dislivello minimo e merita per i tanti punti panoramici superlativi.

Il lato inedito di Praia a Mare

Praia a Mare è un angolo incantevole della Calabria e che certo non ha bisogno di presentazioni. Si trova lungo la Riviera dei Cedri e risulta celebre per l’Isola di Dino e il Santuario della Madonna della Grotta: se non li avete ancora visti non attendete oltre.

Tra i monumenti meno gettonati c’è indubbiamente la Torre di Fiuzzi, che presenta una base quadrangolare a fronte di un’altezza intorno ai dodici metri; è stata eretta tra il XV e il XVI secolo e regala, dalla sua scogliera, un panorama di tutto rispetto.

Parco Archeologico di Scolacium, monumento della Magna Grecia

La Calabria è stata una delle regioni simbolo della Magna Grecia, complice la posizione strategica e i diversi monumenti a confermare il passaggio di popoli tanto antichi.

Ne offre testimonianza un luogo in cui vi consigliamo di recarvi in visita con la vostra auto: il Parco Archeologico di Scolacium, il quale racchiude la storia di Skytellion, un’antica città proprio della Magna Grecia. A fare da contorno un paesaggio ricco di suggestione, con i suoi ulivi e una natura selvaggia. Rimarrete incantati.