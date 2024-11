Campioni di bodybuilding. Con un segreto. Giuseppe Allevato e Camilla Di Napoli, atleti pluripremiati di fitness, hanno vinto i campionati Europei Ics International, che si sono tenuti il 16 luglio a Brno, nella Repubblica Ceca.

Si sono imposti rispettivamente nelle categorie Hp easy e Model. Duri e costanti allenamenti abbinati a una sana e corretta alimentazione, che prevede anche l’uso tassativo di un olio extravergine di oliva calabrese, quello estratto a freddo iGreco. Il quantitativo ideale previsto dal loro rigido regime alimentare è di 15 ml per pasto, sfatando sul campo l’idea che l’uso di condimenti sia nemico della forma fisica e del peso corporeo ideale. Non è così, se il condimento è quello giusto.

«L’olio evo iGreco è prezioso per la salute grazie alle sue molteplici proprietà e agli straordinari benefici», spiega Francesco Iacucci, personal trainer e preparatore atletico dei due campioni. «Agli atleti, in particolare, fornisce energia e grassi essenziali per bilanciare i nutrienti della dieta. Apporta, inoltre, i grassi necessari a regolare alcune funzioni ormonali, fondamentali per la forma fisica. Possiamo affermare, al di là di ogni dubbio, che si tratta ben più di un semplice condimento. L’olio evo iGreco è un vero e proprio alimento nutraceutico, straordinariamente efficace per proteggere la salute».

Giuseppe Allevato e Camilla Di Napoli vengono da un periodo di grandi successi. Hanno all’attivo diverse gare di bodybuilding con la federazione italiana Ics. Hanno partecipato alla competizione invernale “The Best”, classificandosi al secondo posto. Di recente, prima del successo di Brno, si sono imposti al Gran Prix di Campania e nei Campionati italiani 2022, nelle rispettive categorie.