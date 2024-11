Il ruolo dell'intrattenimento musicale in qualsivoglia evento è fondamentale, ma lo si deve valutare con estrema attenzione in ogni minimo particolare

Presentatore, intrattenitore, musicista, cantante, showman completo, artista eclettico e poliedrico in grado di rispondere a qualsiasi esigenza che nasca da eventi, cerimonie, convegni, manifestazioni pubbliche, momenti privati più o meno solenni o più o meno festosi. Celestino Rosa, cosentino, attivo nel wedding planner con la Celestino&Partners, è un calabrese di grande esperienza che merita attenzione. Chiunque lo abbia conosciuto lo stima per le sue doti umane, per la sua generosità e affabilità. Molto serio nell’approccio, quando il contesto lo pretende, oppure ironico e gioviale se l’atmosfera lo consente.

Abbiamo rivolto qualche domanda a Celestino su un tema specifico, l’accompagnamento musicale.

Celestino, da tanti anni ti occupi anche di musica…

«Sì, l’accompagnamento musicale è una delle mie passioni e specializzazioni, riuscendo peraltro a modularlo a seconda del contesto in cui siamo chiamati ad operare. Ho tanti ottimi musicisti che lavorano con me».

Quanto conta la musica in un evento?

«È la domanda che sento al telefono o di persona da oltre venti anni e sono sempre, lo confesso, in difficoltà! Io direi troppo poco, nel senso che bisognerebbe prestare molta più attenzione quando lo si sceglie. La musica perfetta può recuperare anche un piatto un po’ insipido! Così come un sottofondo sbagliato può disturbare un piatto gourmet di chef stellato! Un servizio indispensabile, ma delicato e da trattare con grande professionalità ed esperienza».

E quindi, Celestino, qual è la tua ricetta?

«Brano giusto, volume giusto, momento giusto e service audio-luci giusto in ogni istante della giornata! E poi occorre conoscere le capacità e le caratteristiche degli artisti che coinvolgi, studiare bene la location in cui stai operando, gli ambienti ed anche, non lo si sottovaluti mai, per quale tipologia di invitati si suona. Solo tutte queste attente valutazioni permetteranno di formare uno staff armonioso per un risultato eccellente!».

Facci capire meglio…

«Due violinisti, ad esempio, o due sassofonisti possono essere simili o completamente differenti tra di loro per stile, modo di esprimersi ed interpretare un brano. Una band può avere un repertorio eccellente, ma durante un evento può risultare a tratti poco idonea o creare momenti di disturbo, o risultare monotona… Se non si bilancia tutto in maniera armoniosa, con una modulazione costante di ogni momento artistico e dell’evento in genere, non si riesce a ottenere risultati soddisfacenti».

Ma comunque tu resti dell’avviso che l’intrattenimento musicale in tutti gli eventi sia indispensabile…

«Fondamentale! È un tocco di classe, significa costruire armonia, avere una sorta di colonna sonora che accompagna un film o un documentario. Ma si stia attenti: accompagnare un rito, un’entrata, un aperitivo, una cena o un dopo cena, tutte situazioni diverse per vari fattori, significa prima di tutto procedere a una valutazione specifica, rafforzata da competenza ed esperienza sul campo. Se scelgo il meglio non sbaglio? Potremmo scegliere i migliori musicisti, artisti e cantanti e non centrare, comunque, il risultato finale! La squadra è tutto! Lo studio analitico dell’evento e l’esperienza possono far diventare una giornata dinamica e piacevolmente elegante, o al contrario seccante e noiosa».

Ma di quanti artisti hai bisogno per raggiungere questi risultati ottimali di cui parli?

«Può bastare un duo, per un evento, o non può bastare un’intera orchestra! Ripeto: valutare caso per caso. Ed ascoltare attentamente le esigenze dei committenti, consigliarli, aiutarli a scegliere per il meglio. Ci sono cose come l’arte che non si possono solo studiare ed imparare, ma si devono sentire dentro per poter esprimere e comporre sempre del nuovo! Un evento è sempre diverso. Quindi componimento e partitura da scrivere, e poi con cura dirigere ogni artista e professionista in ogni ruolo prefissato!».

Qual è la prima cosa che suggerisci a chi vi contatta?

«Divertiamoci a comporre uno staff artistico e musicale in base al vostro gusto e alle vostre risposte per l’evento che sognate! Facciamolo assieme… Un dj, un duo o un trio, un quartetto, una band, un’orchestra, un one-man show. Ma non dimentichiate mai che la parte artistica e musicale è strategica per ogni evento, a partire dai matrimoni».

Appunto, cosa ci dici dei matrimoni? Far da sé o affidarsi a Celestino&Partners?

«È la nostra professione, la nostra vita… Qualcuno potrebbe dire: afferma queste cose perché è il suo lavoro. No! Proprio perché è il mio lavoro da tanti anni posso affermarlo con certezza: fare da soli è sempre e comunque un errore, non si ha esperienza specifica, si spende di più e male, non si ottengono i risultati voluti, si rincorrono piccole e grandi emergenze non previste, non si riesce a rispettare i tempi, ci si stressa proprio in quei giorni che sono i più importanti nella vita, agli sposi e ai loro parenti e amici più diretti viene negata o fortemente ridimensionata la gioia di godersi ogni istante di una cerimonia da ricordare con il sorriso. Celestino&Partners, lo dico con orgoglio, garantisce fiducia, massima professionalità, flessibilità, esperienza, ottimizza i costi ed elimina ore e ore di lavoro e di pensieri soffocanti. Noi gestiamo la cerimonia in ogni passaggio, consentiamo agli sposi e ai loro amici e parenti di vivere la cerimonia in assoluta serenità perché pensiamo a tutto noi!».

Oltre che nei matrimoni, Celestino & Partners è molto organizzata per gestire qualsivoglia tipologia di evento o di cerimonia. Contatti: Celestino & Partners, wedding planner. Sede operativa: Via Cristoforo Colombo, 143, Settimo di Rende (Cosenza). Segreteria +39 339 23 87 435. Sito internet: www.celestinoepartners.it