L'amministratore delegato in occasione dell'evento ospitato nella sede bruzia di Confindustria: «Non può che renderci orgogliosi l’esser stati indicati nel ristretto panel regionale di questa speciale manifestazione itinerante per tutto il Paese»

«Saper individuare imprese ed imprenditori orientati all’innovazione a 360 gradi ma saldamente radicati nei loro territori ed attenti al valore irrinunciabile delle relazioni umane, rappresenta la via maestra per contribuire a costruire e rafforzare le condizioni dello sviluppo eco-sostenibile e glocale dalle cui prospettive nessuno può pensare ormai di estraniarsi».

È quanto ha dichiarato Vincenzo D’Agostino, amministratore delegato di Omnia Energia in occasione dell’evento ospitato martedì 7 novembre nella sede cosentina di Confindustria.

A D’Agostino è stato riconosciuto il prestigioso riconoscimento Fenomeni di Economy, iniziativa del Gruppo Economy promossa in collaborazione con Symbola e il Tagliacarne, destinata ad individuare le migliori imprese virtuose del Belpaese.

«Inclusione. Eco-sostenibilità. Innovazione. Responsabilità. Sintetizzata in queste parole chiave, che sono un po’ il manifesto programmatico e spirituale di questo evento – sottolinea l’amministratore delegato – la missione di Fenomeni di Economy coincide perfettamente con quella che da oltre 21 anni caratterizza e distingue la squadra di Omnia é».

«Non può che renderci orgogliosi – prosegue – l’esser stati indicati nel ristretto panel regionale di questa speciale manifestazione itinerante per tutto il Paese finalizzata a scovare ed a valorizzare i protagonisti del nuovo mondo, dell’economia del futuro: che è verde, digitale, sostenibile ed etica».

«Che questo percorso di scouting, qualificato, importante ed autorevole per i partner nazionali e prestigiosi coinvolti – si congratula D’Agostino – sia partito volutamente dal Sud prima di arricchirsi con le successive tappe regionali, rappresenta probabilmente un ulteriore valore aggiunto per tutte le realtà incluse in questa rete di cui Omnia è onorata di far parte e per l’affermazione, preziosa oggi più che in passato, del valore del merito e dei contenuti competitivi rispetto ad ogni altra valutazione».

Gli altri imprenditori che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento di Fenomeni di Economy sono: Altilia (intelligenza artificiale), Amarelli (liquirizia), Beautyprof (cura della persona), Calabria Maceri (gestione integrata dei rifiuti), Cantine Librandi (vino), Entopan (transizione ecologica digitale), Fattorie della Piana (coltivazione di foraggi e agrumi), Lanificio Leo (tessile), Mangiatorella (imbottigliamento d’acqua), Olearia San Giorgio (olio), Rubbettino (editoria), Terre del Gufo (vino).