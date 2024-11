Le feste più attese dell’anno stanno per arrivare ed è proprio nella magica atmosfera del Natale che la qualità delle specialità Caffo si rivela l’ingrediente fondamentale. La tradizione artigianale, la cura nei dettagli e la selezione accurata delle materie prime conferiscono ai prodotti Caffo un gusto autentico e inconfondibile.

È il momento di scrivere la lista dei regali sapendo di poter scegliere proposte premium tra le golosità Caffo. I migliori amari dalla grande tradizione come Vecchio Amaro del Capo, i prosecchi doc, i distillati pregiati... Una proposta completa che si arricchisce di grande novità:

Panettoni e bon bon

Le feste hanno un gusto nuovo, quello dei panettoni e delle altre golosità della linea dolciaria Caffo. Prelibati panettoni artigianali farciti con finissime creme al gusto di Vecchio Amaro del Capo ed Elisir Borsci S. Marzano rendono speciali e i momenti da trascorre in famiglia insieme ai ghiottissimi bon bon firmati Caffo.

I panettoni Caffo sono preparati con lievito madre, 48 ore di lievitazione lenta e tre fasi di impasto, il loro interno è farcito con finissima crema pasticcera fresca cotta fino a quando l'alcol evapora lasciando la piacevolezza delle note aromatiche di Vecchio Amaro del Capo o di Elisir Borsci S. Marzano. Il panettone Vecchio Amaro del Capo nasce dall’amaro amato per le sue botaniche tra cui gli agrumi che si trovano anche nell’impasto in forma di canditi di cedro e arancia per un piacere unico, mentre squisite gocce di cioccolato fondente arricchiscono il panettone Elisir Borsci S.Marzano, abbinandosi perfettamente alla farcitura. Due proposte per rendere il Natale ancora più festoso e il meglio è godere del piacere di entrambe le specialità disponibili in formato da 900 grammi che si trasformano in un ricco e prezioso dono nella confezione Luxury Pack da 1200 grammi con scatola regalo finemente rifinita.

Le golosità di Casa Caffo propongono anche deliziosi bon bon fatti con le migliori materie prime naturali utilizzate per la finissima ganache che ne fanno prodotti di altissima cioccolateria come i bon Borsci ripieni all’Elisir Borsci San Marzano, le praline al Vecchio Amaro del Capo, alla Grappa Mangilli Barrique, al gusto unico di Red Hot Edition Vecchio Amaro del Capo, al Limoncino di Portofino firmato S. Maria al Monte e le ultime novità con ripieno al liquore CafCaffè.

Classici di classe gli Amari e Liquori Caffo

Per un brindisi che si distingue, i liquori Caffo sono la scelta perfetta. come Vecchio Amaro del Capo classico con le 29 botaniche calabresi è il più amato in Italia e Red Hot Edition, la versione hot di Vecchio Amaro del Capo con peperoncino piccante calabrese sono perfetti da offrire durante le feste, entrambi rigorosamente ghiacciati da freezer a -20°C o come principale ingrediente di ottimi cocktail.

Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario è il regalo per chi ama distinguersi. Si tratta di un raro prodotto da meditazione da gustare nelle migliori occasioni e perfetto per gli intenditori più esigenti. Il suo gusto unico è ricco ed elegante che avvolge i sensi con intriganti abbracci di dolcezza e morbidezza.

Elisir Borsci S.Marzano 180° Anniversary si presenta con una base alcolica di 45 gradi, un’alta gradazione che lo rende un liquore importante da meditazione, ottimo da fine pasto, da degustare a piccoli sorsi e, volendo, da accompagnare con cioccolato fondente per esaltare il rhum agricolo ingrediente principale della ricetta originale. Un regalo che non passerà inosservato grazie anche al suo prezioso astuccio in legno che ne sottolinea la preziosità.

Limoncino dell’Isola più volte premiato alle più importanti competizioni internazionali e che quest’anno ha ottenuto la Gran Medaglia d’Oro allo ‘Spirits Selection’, è ottimo per concludere un lauto pranzo per le sue qualità digestive e per il suo intenso e unico ottenuto dall’infusione di scorze dei migliori limoni calabresi appena raccolti.

Brindare per le feste

Pronti a stappare per le feste più importanti dell’anno? Il modo migliore per celebrare i momenti belli da condividere in famiglia e con gli amici è scegliere le migliori e nobili bollicine di Cantine e Distillerie Mangilli.

Mangilli Prosecchi Doc:

Vino Spumante Extra Dry

Spumante dalla piacevole e complessa sensazione fruttata dove si manifesta la mela golden e accenni di pera matura. Alla degustazione la spuma appare voluminosa con perlages fine e persistente che veicola al palato morbide sensazioni di frutta gialla e tropicale, in armonia con il finale piacevolmente fresco e acido. Temperatura servizio 6-8°C in calice a tulipano ampio.

Vino spumante brut

Spumante dalle piacevoli e complesse sensazioni aromatiche , dove spiccano la florealità del glicine e componenti fruttate che ricordano la pera williams e la pesca. Alla degustazione la spuma appare cremosa e persistente corredata da fine perlages, la chiusura al palato si manifesta piacevolmente acida e fresca con evidenti ritorni fruttati. Temperatura servizio 7-9 °C in calice a tulipano ampio.

Ribolla Gialla

Vino Spumante Brut

Spumante brut elaborato con uva Ribolla Gialla del Friuli. Dalla piacevole e variegata sensazione fruttata con accenni di pesca, albicocca e frutta tropicale unitamente a delicate suggestioni di fiori bianchi di prato. Il perlages si manifesta denso, avvolgente e voluminoso con notevole persistenza nel bicchiere. Temperatura di servizio 8 -10 °C in calice a tulipano ampio.

Tutte le specialità Caffo sono disponibili sullo shop on line www.caffo.store e nei migliori negozi specializzati.