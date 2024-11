Elisir Borsci S.Marzano sbarca in tv nel nuovo gioco-sfida “Dolce Quiz” che, a partire dal prossimo 16 ottobre per sei puntate, andrà in onda ogni sabato alle 11.45 su Rai 2. L’antico liquore dal gusto intramontabile e dell’antica ricetta rimasta immutata da quasi due secoli, versatile come nessun altro, è il perfetto protagonista per interpretare al meglio i capolavori di pasticceria realizzati dal grande Ernst Knam nel nuovo contest in cui due coppie appassionate di dolci, composte ciascuna da un personaggio famoso e un accompagnatore, si sfideranno sotto gli occhi attenti del maestro Knam e Frau Knam.

A presentare c’è Alessandro Greco, conduttore di molti programmi televisivi di successo, conosciuto e amato dal grande pubblico, affiancato dagli inviati Claudio Guerrini e Alessia Bertolotto che promettono dinamicità e tanto divertimento. “Dolce Quiz” è un ‘quiz-show-cooking’, un format originale che nasce come sorprendente novità in un ambito, quello del contest di cucina, molto frequentato da programmi storici e di grande successo. Per questo, si propone come format innovativo in cui lo spettacolo è un mix perfetto tra prove di pasticceria, curiosità e approfondimenti con esterne nei territori del cibo, domande ai concorrenti in una formula mai vista che piacerà al pubblico.

Nella sweet box a disposizione dei concorrenti e in dispensa, Elisir Borsci S.Marzano sarà uno degli ingredienti fondamentali per realizzare un ottimo dolce. Fatto con materie prime naturali lavorate con premura dalle mani di artigiani esperti, Elisir Borsci S.Marzano conferisce un tocco speciale e inconfondibile al gelato, al caffè e alle preparazioni di pasticceria: «Il nostro Elisir è amato da sempre. La sua versatilità è davvero unica e apprezzata da una vasta platea di professionisti (pasticcieri, gelatai, barmen, chef, industrie dolciarie) come dalle abili cuoche di casa che lo usano per rendere irresistibili i loro dessert. É, infatti, l’ingrediente che fa la differenza in pasticceria e la partecipazione a questo programma sarà un’occasione in più per dimostrare quante ricette si possono fare a casa come nei laboratori di pasticceria», spiega Nuccio Caffo amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915 proprietario del marchio Elisir Borsci S.Marzano.

L’azienda ha scelto di pianificare lo spot tv di Elisir Borsci con un passaggio di 15 secondi a chiusura di ogni puntata, per rafforzare la comunicazione del brand e la sua memorabilità.