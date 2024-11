Phérom, centro estetico di Lamezia Terme, è molto attento alle opinioni della clientela. Sul primo motore di ricerca online e sui social - precisa una nota stampa - ci sono recensioni che portano Phérom ad avere una valutazione "5 stelle" e commenti con parole d’apprezzamento che veramente lusingano la titolare Loredana Costanzo e tutto lo staff. Ecco perché Phérom invita clienti e curiosi a seguire i canali Instagram e Facebook per tutte le novità natalizie. Attenzione concentrata, in questi giorni, sul metodo esclusivo di Phérom per l’epilazione: EpilEasy!

Un metodo - precisa il comunicato - basato sul laser a diodi di ultima generazione: una tecnologia avanzata capace di trattare al meglio i diversi tipi di peli e di pelle. Il metodo EpilEasy è altamente personalizzabile, perché è studiato interamente sulle esigenze e sulle specificità della pelle di ognuno: indolore; efficace fin dalle prime sedute; duraturo nel tempo; senza effetti cutanei (addio a follicoliti, rossori e irritazioni); sicuro e testato; adatto a tutti i tipi di pelle; utilizzabile tutto l’anno.

«EpilEasy - precisa Phérom - permette trattamenti di foto epilazione risolutivi sia per le donne che per gli uomini, su tutte le zone del corpo anche le più delicate, trattando tutti i fototipi e permettendo trattamenti sicuri ed efficaci sia in inverno sia in estate. Come funziona? La tecnologia Laser One utilizza in ambito cosmetico il meccanismo di azione della foto-termolisi selettiva, emettendo un potente raggio a 808 nm, ideale per colpire il pelo ricco di melanina con impulsi rapidi. Questo processo non solo elimina progressivamente il pelo, ma altera anche l’alimentazione dello stesso durante la fase di crescita, impedendone la ricrescita. Grazie al suo sistema di raffreddamento avanzato, il trattamento estetico - assicura Phérom - è completamente indolore e sicuro per la pelle, garantendo il massimo comfort senza rischi. Quali sono i risultati? Basta dolorose cerette! Basta lamette e rasoi! Basta creme depilatorie!»

Phérom consiglia: chiamare subito per fissare un appuntamento e riscuotere la #SUPERPROMO del 50%.

CONTATTI Phérom Advanced Beauty Via dei Bizantini, 58/60 88046 - Lamezia Terme Cell: 345.5403323 Sito: www.pherom.it E-mail: info@pherom.it Canali social: Facebook; Instagram. Instagram (@pherom.advancedbeauty)