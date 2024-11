Il birrificio di Scalea svetta per qualità al “World Beer Awards” in Inghilterra e al “Merano Wine Festival” in Italia. Il patron Antonio De Caprio: «I premi sono la conferma della qualità del nostro lavoro»

Con dieci Awards ai “World Beer Awards” in Inghilterra e otto Awards del Merano Wine Festival, Birra Cala si conferma ai vertici della qualità del mondo brassicolo internazionale. Il concorso che si svolge da dieci anni nel Regno Unito, organizzato da “The Drinks Report”, la rivista online più rinomata nel settore delle bevande, ha assegnato al birrificio, i seguenti riconoscimenti.

Importante riconferma per la Bock Delirio, già premiata come Miglior Bock al mondo nel 2023, che con il suo corpo deciso e rotondo, conquista per il secondo anno di fila la Medaglia d’oro e il primo posto in Italia come Country Winner.

Medaglia d’oro e premio di Country Winner anche per la “Diavolicchia”: la Golden Ale speziata, morbida e rotonda, dal carattere deciso del peperoncino, simbolo della Calabria.

Medaglia d’argento alla Citrusina e alla Giubilo. La prima è una blanche fresca e dissetante che celebra il sacro frutto del Cedro, agrume simbolo della Riviera dei Cedri, località in cui il birrificio nasce. La seconda è una lager europea senza glutine, pensata per gli amanti della birra che hanno particolari esigenze alimentari.

Conquista il bronzo l’American Ipa Euforia, che aveva già ottenuto il primo posto tra le Ipa calabresi nel concorso Beer Calabria.

I giudici del World Beer Awards individuati tra barman, giornalisti, ambasciatori di marca, consulenti e acquirenti, attraverso i loro assaggi rigorosamente alla cieca, hanno premiato con medaglie d’argento e di bronzo anche le IGA di Calabria, frutto di un’importante progetto di collaborazione voluto da Birra Cala con alcune cantine simbolo della regione.

Anno di esordio per Birra Cala al concorso “Wine Hunter Awards” che assegna i premi che consentono di accedere al prestigioso Merano Wine Festival. I premi hanno l’obiettivo di selezionare le eccellenze vinicole, brassicole, ma anche agroalimentari e nel settore spirits.

Il risultato di Birra Cala è stato eccellente con l’assegnazione di otto premi.

Cinque “Wine Hunter Gold Award” per “Diavolicchia”, “Citrusina” e “Giubilo”. Wine Hunter Award anche per la Coffee Stout Águila Negra e per la IGA Statti , di vitigno Greco Nero, e la IGA Antonella Lombardo, di vitigno Gaglioppo.

Significativo per il progetto “IGA di Calabria” che la giuria del Merano Wine Festival abbia assegnato il “Wine Hunter Red Award”, paragonabile all’argento inglese, alle tre birre che compongono la cinquina, ovvero “Spadafora”, “Casa Comerci” e “Librandi”.

Antonio De Caprio, che oggi guida il birrificio insieme ai fratelli Alfredo, Marida e Marco, esterna la sua «grande soddisfazione per questi risultati» e sottolinea con ammirazione che il birrificio nacque solo due anni orsono, grazie alla brillante intuizione avuta con il papà Luigi. Uno scambio di idee tra padre e figlio, divenuto prima sogno e, oggi, solida realtà.

«Il numero importante di premi ottenuti in Inghilterra - continua Antonio De Caprio - conferma la qualità delle nostre birre e la continuità del nostro lavoro, fatto di passione, impegno e strategie vincenti. Otto premi al nostro esordio nel prestigioso ed esclusivo mondo del Merano Wine Festival sono prova che Birra Cala, con la sua forte identità calabrese, entra a far parte dei birrifici artigianali che possono dire la loro a livello nazionale e non solo. I premi alle nostre Iga - conclude De Caprio - confermano che riuscire a fare squadra per promuovere identità ed eccellenza, premia ai massimi livelli».