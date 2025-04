Il "Flower Power" era un simbolo di non violenza e speranza, reso famoso dai manifestanti pacifisti e dai giovani che si opponevano alla guerra e abbracciavano uno stile di vita più semplice e naturale.

Se vuoi rivivere il sentimento delle generazioni del Flower Power quale migliore occasione se non il Flower Glory Show, del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina.



A Pasqua e Lunedì dell’Angelo si potranno vivere due giorni indimenticabili dedicati agli iconici anni ’60, ’70 e ’80, per un vero e proprio viaggio nel tempo tra musica, stile e good vibes.

La musica dal vivo, unita a un’atmosfera unica e a una cucina sempre protagonista, rappresenta la ricetta perfetta per una Pasqua fuori dagli schemi. Il Riva offre l’ambiente ideale per celebrare la festa, con un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.

Durante il pranzo e la cena, gli ospiti avranno la possibilità di scegliere tra due opzioni gastronomiche. Per chi ama la libertà di scelta il menù à la carte propone una selezione di piatti pensati per soddisfare ogni palato. Chi desidera invece lasciarsi guidare in un’esperienza di gusto completa, potrà optare per il menù degustazione, un percorso culinario ispirato ai sapori della primavera. I piatti, preparati con prodotti freschi, di stagione e a Km 0, sono pensati per esaltare la creatività e la qualità della cucina del Riva.

«Con Flower Glory Show vogliamo regalare ai nostri ospiti due giornate speciali, ispirate allo spirito libero e ai colori degli anni 60-70-80. Musica, atmosfera vintage e Cucina Contemporanea di Pesce si fondono per un’esperienza unica, che celebra la Pasqua in modo originale e coinvolgente. Anche per questa occasione la cucina del Riva sarà aperta ad orario continuato per permettere nei giorni di festa di godere della massima libertà», così Roberto Gallo, titolare del Riva Restaurant & Lounge Bar.