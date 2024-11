Con l’arrivo dell’estate e delle belle giornate, Roberto Gallo, proprietario del Riva Restaurant & Lounge Bar, ha presentato tutte le novità e i servizi delle sue strutture, tra le quali il Gillian Beach & Sunsets Cafè e Rivale Beach Club.

Tante novità per tutti gli ospiti che hanno deciso di affidarci il loro relax, ha dichiarato l’imprenditore, a partire dal Gillian Beach & Sunsets Cafè. Rinnovato in ogni suo aspetto, è pronto ad ospitare non solo i clienti del Rivale ma chiunque voglia regalarsi un po’ di relax in riva al mare. Con il supporto di uno staff rinnovato, il Gillian Beach & Sunsets Cafè offrirà una vasta gamma di prodotti pensata per ogni ora del giorno: che sia per la colazione, l’aperitivo, il pranzo o semplicemente per la voglia di uno spuntino sfizioso, gli ospiti che si accomoderanno nei divanetti della suggestiva veranda vista mare del Gillian potranno scegliere tra bibite bio, freschi drink e snack gustosi, godendo dello splendido tramonto sul Mar Tirreno.

L’imprenditore di punta del litorale di Falerna ha continuato l’intervista, raccontando i nuovi servizi del Rivale Beach Club, stabilimento sul mare e piscina con vista: «La nostra vocazione è il comfort di chi ci sceglie, per questo ho cercato di dare una soluzione a tutte le esigenze degli ospiti del Rivale creando due zone diverse: Zona Standard e Comfort Area. La Zona Standard, con lettini e ombrelloni, è posizionata tra la riva del mare e il Gillian, per essere vicini ad ogni servizio. La Comfort Area, invece, nasce per gli ospiti che vogliono vivere un’esperienza da vero VIP. La prima fila è attrezzata con lettini e ombrelloni KingSize, tavolino e sedia da regista per poter gustare comodamente il pranzo o l’aperitivo direttamente sul mare; le altre file hanno lettini e ombrelloni standard, dotati comunque di ogni comodità. Entrambe le opzioni disponibili in Comfort Area consentono di usufruire di tutti i vantaggi dedicati al Circolo d’Argento», questo, permette a chi acquista ombrelloni in Comfort Area o postazioni in Piscina, di ricevere la Silver Club Card, ci spiega il Dottor Gallo.

«Grazie al Circolo d’Argento, l’importo speso nell’acquisto di ombrellone o gazebo, viene accreditato nella Silver Club Card e può essere utilizzato per tutti i prodotti e i servizi del Riva Restaurant, del Gillian Cafè e del Rivale Beach Club, inclusi il noleggio di pedalò e l’acquisto di ingressi in piscina».

«Tutti i clienti devono sentirsi coccolati in qualsiasi momento, per questo motivo abbiamo creato l’app Rivale Beach Club, una piattaforma in cui poter ordinare da due menù differenti e ricevere i piatti comodamente al proprio ombrellone. Il menù Gillian Cafè nasce per offrire una scelta easy e leggera con attenzione ai prodotti bio o per chi è in cerca di un drink o di uno spuntino leggero; in alternativa sono disponibili tutti i piatti più amati del Riva Restaurant, l’ideale per i clienti che non vogliono rinunciare ad un piatto più ricercato accompagnato dalle migliori bottiglie».

L’imprenditore calabrese ci ha anche raccontato di nuovi restyling per l’intrattenimento: «Abbiamo creato un palco nella terrazza fronte mare, visibile sia dal Riva Restaurant che dal Rivale Beach Club, in cui gli artisti si esibiranno ogni giorno senza interruzioni, per regalare le emozioni della musica dal vivo in ogni momento della giornata. Nella terrazza, allestiremo delle postazioni in prima fila, per garantire agli ospiti più esigenti di godere del meglio dei nostri spettacoli al tramonto o sotto le stelle. Lavoriamo ogni giorno per regalare nuove esperienze ai nostri ospiti, per questo abbiamo tanti progetti in mente per quest’estate e tanti altri da settembre in poi».