Fare un investimento immobiliare all’estero in un Paese in continua evoluzione si può. E la meta perfetta è il Canada, il quale offre importanti agevolazioni per accogliere tra i suoi confini investitori provenienti da ogni angolo del mondo, aprendo le porte ai possibili acquirenti con proposte e benefici. Che sia per motivi familiari, lavorativi o per puro spirito di business, se stai pensando di investire in proprietà immobiliari il Canada è la sede perfetta.

Quali opportunità cogliere

L’investimento più interessante è il REITS - acronimo di REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (Società di Investimento Immobiliare) -, ovvero una società che raccoglie investitori, per comprare e gestire immobili di diversi generi, siano essi di natura abitativa, come complessi residenziali, oppure destinati ad attività commerciali, per esempio uffici, magazzini, centri commerciali.

Un sistema che permette investimenti da parte di privati anche senza disporre di grandi capitali, il cui importo può essere scelto direttamente dall’acquirente, il quale non ha alcuna necessità di prendere in carico alcuna procedura, a partire dalla scelta dell’immobile, fino all’avvio e conclusione della procedura di acquisto. Un investimento immobiliare semplice, poiché l’unica attività da svolgere è scegliere quanto e dove investire, dopo di che il testimone passa alla società che si occupa di tutte le pratiche di gestione, offrendo risultati e rendimenti significativi, con distribuzioni pagate mensilmente sotto forma di dividendi.

Quali sono i vantaggi

I REITS offrono agli investitori numerosi vantaggi, come ogni società di capitali, dando la possibilità di aprire un ponte con il Canada. Un primo ed importante passo verso un processo di eventuale immigrazione sia per i proprietari oggi, ma anche per gli eredi domani.

Un investimento facile da gestire in termini di tassazione, semplice da creare, facile da chiudere, e che si può vendere con estrema facilità, senza dover interagire con coloro che andranno ad occupare l’immobile, offrendo la possibilità anche, e soprattutto, di immettersi in mercati esteri.

I REITS si sono rivelati, dunque, uno degli strumenti più facili e sicuri per l’investimento in Canada.

Un ponte tra Italia e Canada

Investire in Canada tramite i REITS può dunque rivelarsi una importante opportunità, e la Muià Consulting supporta aziende e privati che vogliono fare business, offrendo servizi per rendere ancora più semplice la operazioni di crescita ed espansione oltreoceano, divenendo un punto di riferimento per rispondere a ogni esigenza. Richiedi ora una consulenza per avviare il tuo business in Canada.

Per maggiori informazioni ti basterà contattare la Muià Consulting sul sito www.muiaconsulting.com o tramite mail a info@muiaconsulting.com