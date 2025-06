Una nuova emozione culinaria in riva al mare tutta da scoprire. Il prestigioso ristorante “Gourm.eat Pizza e Food” su viale Crotone nel quartiere Lido di Catanzaro, unico nel suo genere in città per le eccellenze alimentari e i suoi gustosi piatti artigianali, che a soli tre anni dalla sua inaugurazione cresce ogni giorno di più in termini di presenze registrando un quotidiano successo, chiude i battenti, ma solo ed esclusivamente nel periodo estivo per trasferirsi nella sofisticata e meravigliosa location del Marina Blu a Montepaone Lido.

Lo chef Armando Rotundo ci stupirà con i suoi nuovi menu di pesce e Luca Auletta ci delizierà con le sue pizze dagli ingredienti sempre innovativi da assaporare in uno dei posti più incantevoli della costa Jonica. Cibi di alta qualità, raffinati e creativi, con ingredienti selezionati e presentati con cura. Ma attenzione, il nostro chef non vi offrirà solo una cucina gourmet, serviremo anche piatti tradizionali per venire incontro al palato e ai gusti di tutta la clientela, pronti sempre a stupirvi.

L’apertura del “Marina Blu Restaurant”, sita su via Lungomare a Montepaone Lido, è prevista per oggi, venerdì 13 giugno a partire dalle ore 19.00 e i clienti potranno prenotare i propri tavoli contattando i numeri 345 64 22747 e 339 1862516. Troverete un personale pronto ad accogliervi con il sorriso, a disposizione per ogni vostra richiesta. Villeggianti e turisti potranno assaporare, inoltre, le specialità dolciarie della pasticceria “Dolci Emozioni”, nell’incantevole cornice del “Lido Marina Blu” con il suo mare da sogno. Vi aspettiamo.