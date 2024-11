Il Gruppo AZ SpA (licenziatario del marchio Coop in Calabria) lo scorso 19 aprile ha lanciato la sua web App ufficiale <MY COOP> per iPhone e smartphone Android, grazie alla quale il cliente ha a disposizione un nuovo strumento di comunicazione digitale per avere, a portata di smartphone, tutti i principali servizi delle insegne Coop e Ipercoop in Calabria.

A distanza di 1 mese, sono stati raggiunti 50.000 download e questo conferma quanto i nostri clienti siano sempre più digitali e sempre più connessi.

Gli obiettivi sono stati, fin dal principio, quelli di:

Facilitare la ricerca di informazioni con uno nuovo strumento di comunicazione costantemente aggiornato e a portata di mano;

Scopriamola più da vicino...

L’ App MY COOP permette di sfogliare il volantino promozionale, scoprire tutte le offerte personalizzate, visualizzare il saldo punti, rimanere sempre aggiornati sulle novità dei punti vendita e tanto altro ancora. E' disponibile gratuitamente e può essere scaricata sia sul sito coopmaster.it che inquadrando il QR-code riportato su tutti i materiali di comunicazione presenti nei punti vendita Coop e Ipercoop.

Per chi ancora non avesse scaricato la nostra app:

Nella sezione " Volantini " l'utente con un semplice click sceglierà l'insegna di riferimento e potrà consultare il volantino digitale, in tempo reale e ovunque si trovi;

Vi aspettiamo su www.coopmaster.it

App MY COOP: comodità e risparmio a portata di smartphone.