Torna Gruppo Caffo a Beer&Food Attraction (16 – 18 febbraio), l’evento riservato esclusivamente ai professionisti del settore che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per il settore Out of home. Un’occasione unica per chi vuole aggiornarsi su nuove modalità e stili di consumo e cogliere le opportunità che i cambiamenti attuali ci propongono.

«Torniamo a Beer&Food Attraction (pad C1 stand 128), in grande stile per presentare le nostre specialità al mercato. Il nostro è un Gruppo che si distingue per l’ampia proposta di prodotti ognuno con la propria identità, accomunati da materie prime di qualità e una lavorazione artigianale dettata dalla nostra lunga esperienza. Quest’anno, infatti, celebriamo 110 anni di attività, un segno di longevità che non si raggiunge semplicemente con il passare del tempo, ma lavorando ogni giorno con serietà», spiega Nuccio Caffo amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915.

Prosegue Noè Alquati direttore vendite Horeca di Gruppo Caffo 1915: «Questa è un’occasione importante per far conoscere ai professionisti del settore spirits i nostri prodotti di punta: Amaro Sprint, antesignano del Vecchio Amaro del Capo, le pregiate grappe Mangilli, le immancabili birre artigianali del nostro birrificio Calabräu e i nostri cocktail in lattina Ready to Serve (RTS), i primi e unici a base di amaro».

Oltre all'immancabile Vecchio Amaro del Capo, leader nel settore degli amari con le sue 29 botaniche autoctone calabresi che, nella versione Red Hot Edition, aggiunge il peperoncino locale per un tocco piccante, i visitatori potranno scoprire altre interessanti specialità allo stand. Tra queste, l'Amaro Sprint, il primo amaro prodotto da Caffo, rilanciato nella "Reloaded Edition" con la ricetta e l'etichetta originale degli anni Sessanta. Nato nel dopoguerra, rappresenta un viaggio nel tempo, offrendo il sapore autentico di un amaro aperitivo, tonico e digestivo, molto apprezzato dagli italiani. Un classico intramontabile, perfetto per il pubblico di oggi. Le Grappe Mangilli, prodotte dalla storica Distilleria Mangilli, testimoniano l'eccellenza nella distillazione. Ottenute con metodi tradizionali, queste grappe offrono un bouquet aromatico ricco e complesso, frutto di una selezione accurata delle migliori vinacce friulane. Le birre del birrificio artigianale Calabräu, risultato di una passione per la birrificazione e di una costante ricerca di sapori distintivi. Le birre Caffo combinano ingredienti locali con tecniche innovative, offrendo esperienze gustative sorprendenti.

La grande novità sono i cocktail in lattina Ready to Serve (RTS), presentati ufficialmente al mercato si distinguono per la loro praticità e gusto impeccabile. Capo Tonic è una miscela rinfrescante di Vecchio Amaro del Capo, succo di lime, limoni calabresi e acqua tonica Indian che offre un gusto agrumato e dissetante. Capo Arrabbiato Spritz propone un'esperienza gustativa vivace e speziata, unendo Vecchio Amaro del Capo Red Hot Edition con vino bianco e soda. Questi cocktail sono pensati per offrire al consumatore la comodità di un drink pronto da versare e gustare, mantenendo la qualità e l'autenticità che contraddistinguono i prodotti firmati Gruppo Caffo 1915.

Durante la fiera, i visitatori avranno l'opportunità di degustare gli iconici cocktail serviti in bicchieri colmi di ghiaccio e guarniti con il finish giusto, per un'esperienza di bevuta ideale.

Per catturare e focalizzare l’attenzione del pubblico, lo stand si animerà di momenti dance con ballerine professioniste pronte a creare un’atmosfera coinvolgente e invitare i presenti a conoscere e provare i drink. Brevi show che uniranno intrattenimento e degustazione.

Parallelamente, Gruppo Caffo sarà brand partner dell’area Mixology Circus, uno spazio dedicato all’arte della miscelazione d’eccellenza. Qui, i migliori bartender italiani e internazionali proporranno ricette originali utilizzando Blood Bitter e Grappa Mangilli Furlanina Gentile, due prodotti di punta del gruppo.

Il Mixology Circus sarà un punto di riferimento per i professionisti del settore e un’occasione per sperimentare, apprendere e degustare cocktail d’autore. L’abbinamento tra tradizione e sperimentazione rappresenta l’elemento distintivo di questa esperienza, grazie alla presenza di bartender di grande talento, veri maestri dell’arte della miscelazione, capaci di esaltare ogni sfumatura di gusto. Attraverso ricette originali, mostreranno nuove modalità di utilizzo dei distillati e dei bitter, offrendo un percorso sensoriale pensato per raccontare il legame profondo con la qualità delle materie prime e l’evoluzione delle tendenze internazionali.

«Ogni giorno saranno proposte due ricette esclusive, ideate da grandi bartender di fama internazionale, per far vivere al pubblico un viaggio nella mixology d’eccellenza e scoprire la qualità profonda e autentica dei nostri prodotti», spiega Fabrizio Tacchi, Spirits&Amaro Ambassador di Gruppo Caffo 1915. «Non si tratta solo di degustare un cocktail, ma di trasformare Blood Bitter e Grappa Mangilli Furlanina Gentile in protagonisti di ricette uniche, esaltando il nostro approccio innovativo alla miscelazione. Ogni cocktail diventa un’esperienza che coniuga tecnica e creatività, capace di ispirare bartender e appassionati».