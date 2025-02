A Falerna Marina, la serata di San Valentino diventa un viaggio tra i "7 Vizi Capitali" ispirato al Purgatorio di Dante. Il 14 febbraio gli innamorati potranno lasciarsi trasportare in un'atmosfera magica, tra amore, arte e seduzione al Riva Restaurant & Lounge Bar.

L’evento, sarà un omaggio alla storia d’amore eterna tra Dante e Beatrice, con un'esperienza curata nei minimi dettagli attraverso:

un menù esclusivo di 7 portate, in cui ogni piatto sarà dedicato ad un vizio capitale;

show artistico dal vivo, con performance di musicisti, cantanti ed esibizioni di danza ispirati ai vizi capitali;

ingresso scintillante composto da luci e percorso a tema;

foto all’arrivo con set dedicato;

brindisi di benvenuto pensato per le coppie con bollicine.

Per chi preferisce un’opzione più personalizzata, sarà disponibile la scelta dal menu alla carta, della Cucina Contemporanea di Pesce Riva, creando così un percorso su misura per ogni coppia.

I partecipanti diventano i veri protagonisti: l’invito a loro rivolto è di scegliere un colore simbolico per il proprio outfit, in base al vizio capitale che desiderano rappresentare. Rosso per la passione, oro per l’avidità, viola per l’orgoglio… ogni tonalità porterà con sé un significato profondo, trasformando la serata in un’esperienza immersiva e indimenticabile.

Il fondatore del Riva Restaurant Roberto Gallo ha dichiarato: «I nostri ospiti ci spingono a fare sempre meglio: per questa ragione abbiamo ideato una serata con un tema esclusivo, ispirato ai Vizi Capitali e al Purgatorio Dantesco, rendendo frizzante e artistica anche la più romantica delle date».

Condividere questa serata con la propria dolce metà significa lasciarsi trasportare in un universo di arte, amore e seduzione, per un San Valentino che promette di essere un ricordo indelebile.