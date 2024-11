È tutto pronto per la masterclass del Maestro Iginio Massari in programma lunedì 29 maggio al Grand Hotel Balestrieri di Melissa in provincia di Crotone. L’evento in Calabria è il secondo, dopo quello di Recanati nelle Marche, del progetto Meet Massari R- evolution, il tour promosso da Molino Dallagiovanna con il grande maestro della pasticceria italiana e con Giacomo Pini, consulente marketing e docente Cast Alimenti.

Ispirandosi all’ultimo libro di Iginio Massari “L’eccellenza della pasticceria dalla A alla Z”, nei mesi scorsi Molino Dallagiovanna ha chiesto a professionisti e appassionati di pasticceria attraverso una campagna social dedicata, con quali prodotti avrebbero voluto vedere realizzati i dolci del Maestro in occasione della tappa calabra di Meet Massari R-evolution. La scelta è ricaduta sui prodotti raccolti nel libro sotto le due lettere C e L. E proprio a loro Iginio Massari dedicherà la sua masterclass, parlando di Creatività e Leggerezza e realizzando tre ricette diverse con ingredienti accomunati da queste lettere: Cedrino, Morbidone al Caffè, Torta di Lampone e Lime.

Al fianco di Iginio Massari, nell’arco dell’intera giornata, ci sarà Giacomo Pini, esperto del mondo horeca, che approfondirà argomenti legati alla gestione manageriale della pasticceria, oggi alleata indispensabile delle competenze di laboratorio per il successo di un’attività imprenditoriale. Nel suo intervento, Pini affronterà, tra gli altri, il tema dell’ottimizzazione dei costi, dell’organizzazione dell’offerta, della gestione del personale e delle tecniche di marketing in pasticceria. Fornirà inoltre strumenti pratici per continuare con la formazione anche dopo l’appuntamento Meet Massari Revolution. Sul palco di Meet Massari R-evolution a Melissa ci sarà anche il maestro Apei Giuseppe Manilia, titolare della pasticceria Maison Manilia di Montesano Scalo nel salernitano, che affiancherà Massari nella preparazione delle ricette. Lo scorso mese proprio a Massari Manilia ha voluto assegnare il Premio internazionale “I Sogni di Rosemary”, ideato tre anni fa in ricordo della figlia Rosemary.

L’evento del 29 maggio è realizzato in collaborazione con Dolciaria Rubino e Si.Ma Distribuzione, realtà di primo piano sul territorio calabrese nella distribuzione di materie prime di alta qualità per pasticcerie, gelaterie, panifici e bar. Partner di Meet Massari R-evolution è Cast Alimenti, la scuola dei mestieri del gusto, con cui Molino Dallagiovanna collabora da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni. Dopo l’appuntamento a Crotone, il tour Meet Massari R-evolution si concluderà con un’ultima tappa straordinaria in Spagna, a Barcellona, il 25 Settembre.

Per iscriversi all'appuntamento, i professionisti possono contattare il proprio rivenditore di zona, mentre gli appassionati possono acquistare il biglietto sull'eshop Molino Dallagiovanna.

Il programma

Lunedì 29 maggio - Grand Hotel Balestrieri, Via Litorale Nord, Melissa (KR)



9.30 Accredito partecipanti

10.15 Presentazione di Molino Dallagiovanna

10.30 Meet Massari R-evolution con Iginio Massari e Giacomo Pini

13.00-14.00 Pausa pranzo

14.00 Meet Massari R-evolution con Iginio Massari e Giacomo Pini

17.00-17.30 Saluti finali

Molino Dallagiovanna, farine superiori dal 1832

L’azienda fu fondata nel 1832 a Gragnano Trebbiense in provincia di Piacenza dalla signora Ernesta. La principale attività era la commercializzazione dei cereali, che venivano ritirati dagli agricoltori con il barà, un antico calesse trainato da cavalli, e portati a macinare presso altri molini in zona. Solo nel 1870 venne acquistato il primo molino a pietra, alimentato dal Rio Vescovo, di proprietà dei Visconti di Modrone. Sul molino vi era una servitù di messe alla curia, riscattata per 10.000 Lire solo nel 1926.

L'annata che cambiò la storia del Molino fu il 1949, quando ad assumere la guida dell’azienda furono Guido, Renzo e Vittorio Dallagiovanna che, spinti da un forte spirito industriale, costruirono il primo molino a cilindri, dove oggi ci sono i silos dei grani, a cui ne seguì un secondo nel 1953. Ancora adesso i loro nomi risuonano nel Molino, presenti anche nella ragione sociale dell’azienda (Molino Dallagiovanna G.R.V.).

Una storia che continua, attraverso quasi duecento anni di profonde trasformazioni, e che vede oggi come punti di forza dell’azienda l’accurata selezione dei migliori grani, il lavaggio del grano - unico grande molino in Italia ad effettuare ancora questo passaggio fondamentale per una pulizia ottimale e una bagnatura omogenea del grano-, la macinazione lenta e delicata nel rispetto delle componenti organolettiche del chicco e una tensione continua al miglioramento, al rinnovamento e alla ricerca e sviluppo.

L’azienda offre oltre 450 farine, da quelle tradizionali per pane, pizza, pasta e dolci alle linee senza glutine e lattosio; tra le novità più recenti leDivine, farine da grano italiano, Uniqua, farine multiuso per soddisfare il desiderio di gusto e benessere, le Miscele Oltregrano, sviluppate per garantire facilità d’utilizzo, unicità e ottime performance in cottura e infine farine su misura, create e bilanciate per le esigenze di ogni cliente.

In Italia Molino Dallagiovanna è leader nel settore pasticceria con la linea leDolcissime, composta da 7 referenze: Frolla 130, Frolla, Sfoglia, Brioche, Brioche Soft, Panettone e Panettone Z. Quest’ultima in particolare, insieme a Brioche Soft, è stata sviluppata con l’importante contributo del Maestre Pasticcere e Lievitista Achille Zoia. A completare la linea e anche Rinfresco del Lievito Madre, la farina nata dalla collaborazione con il Maestre Pasticcere Iginio Massari. A Sigep 2023 inoltre è stata presentata in anteprima assoluta PH4, la nuova linea di lieviti naturali, attivi e inattivi.

Oggi l’azienda è guidata dalla quinta generazione – con i cugini Pier Luigi e Sergio Dallagiovanna – e dalla sesta rappresentata da Paolo, Sabrina, Renza e Stefania che lavorano in stretta sinergia. In quasi duecento anni, il Molino si è evoluto ed è cresciuto fino a diventare una delle realtà più produttive del settore molitorio, in grado di esportare all’estero in oltre 60 Paesi nel mondo i valori e l’eccellenza alimentare italiana.

I numeri di Molino Dallagiovanna

190 anni di storia

5° e 6° generazione

Oltre 450 tipologie di farine

3 mila quintali di grano lavorato al giorno

80 mila quintali di farina stoccata

36 milioni di fatturato

52 dipendenti

Presente in oltre 60 Paesi nel mondo

Export 20%