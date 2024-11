Taglio del nastro, applausi ma soprattutto l'invasione inebriante del bergamotto. Stamane, il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, ha ufficialmente aperto "le porte" del Castello Aragonese per la seconda edizione di Bergarè. Piena soddisfazione per Tramontana e per tutti gli attori protagonisti di una kermesse che, per quattro giorni, pone il re degli agrumi tra pasticceri, profumieri, chef e giornalisti.





Lo stesso presidente ha fatto da cicerone ai giornalisti ed agli addetti ai lavori, passeggiando per il mercato intorno al Castello, immergendosi nella "zona esperienziale" tra video e sentori di bergamotto, ascoltando ed osservando la storia del prodotto con una mostra meravigliosa ma, anche, tagliando la torta dei pasticceri reggini protagonisti della giornata. Condivisione e partecipazione, anche, per il Consorzio di tutela del Bergamotto e di tutte le associazioni territoriali coprotagonista, insieme a Città Metropolitana e Comune, dell'evento. Ogni angolo del maniero profuma di bergamotto, dall'entrata colorata ai piani superiori. La città è in fermento, cresce l'attesa anche per i talk e per le degustazioni. Sold out, da subito, quella con i cinque chef stellati.

L'apertura dell'evento

Intanto, domani, venerdì 27 ottobre, in arrivo gli ospiti nazionali di Bergarè: Luciano Pignataro, giornalista del Mattino, il più grande narratore dell’enogastronomia del Sud Italia. Direttore del portale on line “Luciano Pignataro.ti” e curatore delle Guide 50TopPizza e 50TopItaly; Marco Colognese, Food writer e critico enogastronomico, collaboratore della Guida ai Ristoranti d’Italia de L’Espresso e di Reporter Gourmet, sito di approfondimento incentrato sull’alta cucina e poi Giuseppe, per tutti Peppone, Calabrese, presentatore, giornalista, conduttore di Linea Verde su Rai 1 e non per ultimo, ristoratore. Il talk che li vedrà scambiarsi opinioni, tra di loro a con i presenti, è incentrato sulla comunicazione enogastronomica e del connubio prodotto-territorio. Alle 21:30, sempre di venerdì, il concerto gratuito, a Piazza Castello, del gruppo musicale “Sugar Free”. Bergarè è appena iniziato.