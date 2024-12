Durante le festività natalizie, la condivisione è la protagonista: questa non si limita a un semplice scambio di auguri o al gesto di donare un regalo, ma può voler dire trascorrere momenti in compagnia, creando nuove idee di cucina, nuove ricette, trasformando la tavola in un luogo dove ogni piatto racconta una storia.

Al Riva, un po’ come accade nelle case durante le festività, il team di cucina si è riunito con entusiasmo e spirito di cooperazione. È nata così l’idea di creare per la prima volta il panettone: per celebrare il piacere di stare insieme.

Tra le passioni e le preferenze del team Riva, c’era chi si sentiva più ispirato dal mondo dolce e chi, invece, era più orientato verso il salato. Da questa diversità di gusti e visioni è nata un’idea creativa e originale: realizzare due versioni di panettone, una dolce e una salata.

Panettone salato alla ‘Nduja: una fusione audace tra il sapore intenso della ‘nduja e la croccantezza dei semi di zucca.

Panettone dolce al caramello salato e burro della Normandia: un panettone che offre un'esperienza avvolgente, con un impasto morbido arricchito dal caramello salato, completato da fiocchi di sale che aggiungono un contrasto elegante e raffinato.

Volontaria è stata la scelta di non consegnarli completi totalmente: i due panettoni sono stati inseriti, infatti, in una box speciale che include una cartolina con suggerimenti su come gustarli e prepararli. Un invito a riunire la famiglia davanti ai fornelli, trasformando la cucina in uno spazio di complicità e creatività, per richiamare il valore della condivisione, proprio come accade a casa durante le feste.

Il Panettone Riva è pensato per essere proprio come quello fatto in casa, con la stessa cura e attenzione che ciascuno metterebbe nella propria cucina: è un prodotto che nasce dal cuore, come l’esperienza vissuta nel crearlo al ristorante. Ogni fase della preparazione ha riportato agli istanti trascorsi insieme, rendendo questo panettone non solo un prodotto, ma una vera celebrazione del tempo passato con chi conta davvero.