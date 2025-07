Il Vinitaly and the City 2025 si è arricchito quest’anno di un’eccellenza tutta calabrese. Il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina è stato scelto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) per curare il servizio catering all'interno della propria area istituzionale, offrendo al pubblico una food experience d'autore che ha saputo coniugare tradizione, innovazione e identità territoriale.

A firmare il percorso gastronomico è stata la Chef e Direttore Generale del Riva, Francesca Mannis, mente creativa dietro un progetto che ha saputo elevare la cucina calabrese a espressione artistica e culturale. Il tema della proposta, "L’armonia tra terra e mare", ha raccontato con eleganza l’incontro di due mondi, quello di mare e di terra.

Un concept profondo e coerente con il paesaggio della regione, che si distingue per la sua capacità unica di abbracciare in pochi chilometri la freschezza salmastra della costa e la quiete rigogliosa delle alture interne. L’equilibrio tra ingredienti provenienti da questi due “regni” ha dato vita a una proposta gastronomica capace di sorprendere e coinvolgere, offrendo agli ospiti un viaggio multisensoriale tra sapori autentici e visioni contemporanee del gusto.

Oltre alla proposta culinaria, il Riva si è occupato dell’allestimento dell’area gastronomica dedicata al MASAF, con postazione dedicata allo show cooking e al servizio. Particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità, attraverso l’utilizzo di materiali ecocompatibili e soluzioni a basso impatto ambientale.

Il servizio catering, è stato poi aperto al pubblico presente, diventando così un’occasione per condividere la filosofia culinaria del Riva, che si fonda su una profonda valorizzazione delle materie prime locali e su una continua ricerca estetica ed emozionale nei piatti.

A suggellare il successo dell’iniziativa, la visita direttamente al Riva Restaurant del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha voluto personalmente rendere omaggio al lavoro di Francesca Mannis conferendole un riconoscimento speciale nell’ambito del progetto “Io amo la cucina italiana candidata a Patrimonio dell’Unesco”, promosso dal MASAF. Un'iniziativa volta a sostenere la candidatura della cucina italiana come bene immateriale del Patrimonio dell’Umanità.

“Un onore ricevere questo riconoscimento proprio in Calabria, la mia terra, in un contesto così prestigioso. Dedico questo momento a tutta la mia squadra e a chi ogni giorno sceglie il nostro ristorante per vivere un’esperienza autentica”, ha dichiarato la Chef.

Roberto Gallo, fondatore della location ha aggiunto: “ Per noi, che ogni giorno lavoriamo per valorizzare il nostro territorio, partecipare a un evento di tale rilievo è stata un’esperienza stimolante e gratificante. Ringrazio il MASAF per l’opportunità e il Ministro Lollobrigida per l’importante riconoscimento che ha voluto dedicare a Chef Francesca. Questo ci spinge a fare sempre meglio per garantire il massimo ai nostri ospiti”.

Con questa partecipazione, il Riva si conferma non solo un punto di riferimento dell’alta ristorazione calabrese, ma anche un interprete sensibile e raffinato della cultura enogastronomica italiana, capace di rappresentarla con orgoglio sui palcoscenici più importanti.