Durante la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, la location di Falerna Marina propone uno spettacolo in perfetto stile hippy, accompagnato da una degustazione di piatti pensati appositamente per accogliere la stagione primaverile

A Pasqua e Pasquetta, il Riva Restaurant celebra gli anni che hanno fatto la storia della musica, i mitici ’60, ’70 e ’80, con un party che evoca l’intramontabile spirito dei figli dei fiori, il Flower Glory Show. Uno spettacolo con cui verrà simbolicamente sancita la fine della stagione invernale, per accogliere quella primaverile celebrandone i colori e i sapori.

Fulcro del tema anche il menù dedicato: una degustazione di otto portate volte a rappresentare ed a racchiudere al meglio l’essenza del cambiamento stagionale. Dall'antipasto al dolce, ogni portata è pensata per far assaporare all’ospite i sentori della primavera, proiettandolo al futuro rispetto all’inverno.

Il viaggio inizia con la Tartare di Ombrina, un equilibrio armonioso tra ingredienti invernali e accenni primaverili di agrumi. Si prosegue poi con la Torta Salata di Gamberi, un omaggio ai picnic all'aperto, dove il croccante della pasta incontra la cremosità dei gamberi in un'esplosione di sapori e ricordi. Si giunge così all’ultimo antipasto, i Calamaretti Arrosto che riportano la mente alle grigliate estive e al gusto affumicato del barbecue.

La degustazione prosegue con gli Scilatelli Cremosi, un primo piatto dai sapori confortevoli, una coccola che lascia il posto ad un più fresco e profumato Risotto Primaverile che, grazie al carattere frizzantino, rievoca una passeggiata in un prato fiorito.

Il secondo piatto è tutto da scoprire: la Seppia, rivisitata in maniera un po’ bizzarra, incontra un fondente di patate dal cuore filante addolcito dall’aragosta, un mix audace di sapori e consistenze inaspettate.

Per rinfrescare i sensi, si passa al Sorbetto all'Arancia, una nota agrumata prima di concludere con il Dessert Tradizione e Innovazione, un connubio perfetto di sapori classici e moderni con cui si conclude il viaggio gastronomico.

I partecipanti avranno la possibilità di immergersi nella trascinante atmosfera della musica degli anni d’oro, dando ufficialmente il benvenuto alla primavera, in pieno stile Riva.

A riguardo, il titolare della struttura Roberto Gallo ha dichiarato: «Accogliere i nostri ospiti durante le festività pasquali è, per noi, un piacere, che sia per un momento trascorso in famiglia o per un pranzo tra amici, abbiamo pensato l’esperienza Riva per enfatizzare i momenti trascorsi insieme, offrendo un menù dedicato per l’occasione e un tema dedicato agli anni d’oro della musica mondiale».