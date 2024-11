Grande successo per uno degli eventi più importanti del calendario gastronomico calabrese: il festival della Cipolla Rossa 2023

Si è concluso con successo uno degli eventi più importanti del calendario gastronomico calabrese: La Tropea Experience, il festival della Cipolla Rossa 2023!

Il festival ha visto tra i protagonisti il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna, il quale ha preso parte attiva all’evento con l’intrattenimento musicale e il cooking show degli Chef Francesca Mannis e Massimo Olivadoti.

Gli artisti del Riva hanno contribuito ad intrattenere e divertire gli ospiti durante i tre giorni in cui si è svolta la manifestazione. Molto apprezzata la loro musica dal vivo, sulle note del Sax e del Piano, e gli show che si sono tenuti in collaborazione con i cantanti coinvolti nell’evento.

Durante il pomeriggio di domenica 24 settembre, in diretta da Piazza Cannone, si è tenuto, invece, lo spettacolo di cucina che ha visto in primo piano gli Chef del Riva Francesca Mannis e Massimo Olivadoti, i quali hanno preparato e raccontato un piatto pensato appositamente per la Tropea Experience: gli scilatelli neri al ragù di Cipolla Rossa di Tropea IGP, addolcita allo Champagne, con bocconcini di aragosta e lattuga di mare.

Lo spettacolo di cucina dal vivo è stato condotto da Federico Fusca e Mime Kataniwa, un momento di allegria e approfondimento su temi di cucina e non. Un’attenzione particolare è stata dedicata da Mime alla Chef Francesca, la quale è stata l’unica donna ad esibirsi durante il festival.

Il pubblico presente ha assistito anche all’apertura della bottiglia di Champagne attraverso la sciabolata, rito che il Riva Restaurant porta avanti secondo la tradizione napoleonica. Protagonisti di questo momento Roberto Gallo, titolare della location di Falerna e Federico Fusca.

Il ristorante è stato riconosciuto dalla Confraternita della Sciabola d’Oro Caveau du Sabrage, ovvero testimone e custode della sciabola.

Roberto Gallo, in aggiunta, è stato nominato dalla stessa Confraternita, Connetable per la Regione Calabria, carica che consente di aprire nuovi caveau e nominare cavalieri della sciabola e riconosciuto inoltre come Maître Sabeur e Chavalier Sabeur, rispettivamente Maestro della Sciabola e Cavaliere.

La Tropea Experience è stata, dunque l’occasione per evidenziare l’esperienza che il Riva Restaurant offre ad ognuno dei suoi ospiti: cucina contemporanea di pesce, intrattenimento con musica dal vivo e rito della sciabolata di Champagne; il tutto in una location fronte mare posizionata nella Riviera dei Tramonti calabrese.