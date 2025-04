La Calabria si fa spazio tra i grandi nomi del panorama enogastronomico nazionale grazie al Riva Restaurant e Lounge Bar, presente al Vinitaly 2025.

Dal 6 al 9 aprile 2025, Verona è diventata capitale internazionale del vino con la 56ª edizione del Vinitaly, che si è svolta come da tradizione presso Veronafiere. Un appuntamento imperdibile per produttori, buyer, ristoratori e appassionati, che ogni anno anima la città con degustazioni, eventi e proposte d’eccellenza da tutta Italia e dal mondo.

All’interno di un contesto di ospitalità istituzionale, il Riva Restaurant & Lounge Bar ha portato il meglio della Cucina Contemporanea di Pesce firmata da Chef Francesca Mannis.

La partecipazione del Riva Restaurant al Vinitaly ha rappresentato un'occasione unica per far conoscere una visione culinaria innovativa, capace di esaltare le materie prime del territorio con uno stile distintivo.

Il menù ha evocato, ad ogni assaggio, i sapori della tradizione calabrese reinterpretati in chiave contemporanea, il tutto in perfetta armonia con i grandi vini protagonisti della manifestazione.

Le proposte presentate sono i due piatti più apprezzati dagli ospiti del Riva Restaurant:

Polpette di Astice panate alla nduja con cuore fondente di Caciocavallo Silano DOP e Gambero rosa, su Crema di ricotta al Lime e Paprika dolce. Glassate al Pistacchio e ricoperte di granella.

Questo piatto evoca un viaggio attraverso il sud Italia, dove la passione per i sapori intensi e l’arte di combinare ingredienti ricchi si incontrano in un’armonia di freschezza, piccantezza e cremosità. È un richiamo ai profumi e ai colori del Mediterraneo, che affonda le radici nella tradizione, ma con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione culinaria. Un’esperienza che rievoca il calore delle terre del Sud, le festività in famiglia e le occasioni speciali, in cui ogni morso racconta una storia di passione e creatività.

Scilatelli al Ragù rosso di Aragosta con Ricottina di capra affumicata dolce

La rivisitazione di uno dei più classici piatti della domenica italiana, il ragù, viene rinnovato grazie all'utilizzo di un ingrediente di pregio come l'aragosta in abbinamento alla ricotta affumicata dolce per un’armonia di sapori che toglie il fiato. In questo piatto, la carne viene sostituita al pesce, abbinando un piatto tradizionale, alla nostra idea di Cucina Contemporanea di Pesce.

Gli ospiti, su invito, che hanno avuto il piacere di degustare queste creazioni hanno potuto vivere un’esperienza gastronomica profondamente legata al territorio.

Una narrazione culinaria che ha saputo emozionare, grazie alla tecnica e alla sensibilità di Chef Mannis, capace di unire i sapori del mare e della terra in piatti che raccontano di Calabria e di rappresentarla come sua eccellenza.

«È stato un vero onore essere scelti per rappresentare la Calabria all’interno di un contesto così prestigioso come quello del Vinitaly», ha dichiarato Roberto Gallo, titolare del Riva Restaurant.

«Poter raccontare la nostra terra attraverso la cucina del Riva a un gruppo di ospiti illustri, rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’impresa, è stata per noi un’occasione di grande orgoglio e responsabilità. Abbiamo portato la Calabria autentica, ma con uno sguardo moderno: il nostro modo di fare accoglienza, il nostro mare, i nostri sapori, la nostra identità».