La classica pausa pranzo, fugace e sbrigativa, cambia rotta e diventa un’esperienza gourmet grazie al Riva Restaurant. La location di Falerna Marina diventa il luogo ideale per i pranzi di lavoro pensati per chi: vuole regalarsi un’esperienza raffinata, senza dover rinunciare al gusto, anche durante la pausa pranzo; vuole concedersi un momento di relax per chiudere un’importante trattativa di lavoro, in un luogo rilassante che non faccia percepire i limiti dell’orario di chiusura; vuole organizzare un meeting e cerca una location incantevole, che possa sorprendere i suoi ospiti e garantirgli la giusta riservatezza nelle discussioni di lavoro.

La suggestiva vista mare, la raffinata cucina contemporanea di pesce, l’intrattenimento con coinvolgente musica dal vivo caratterizzano da sempre l’esperienza Riva. E, da oggi, sarà possibile viverla tramite una promo ad hoc: la Business Lunch Gourmet. Agli ospiti business che prenoteranno online sarà dedicato uno sconto del 15% sul loro pranzo gourmet al Riva Restaurant.

Ogni ospite può trovare al Riva un luogo confortevole e riservato, sia che voglia semplicemente concedersi un momento di relax, sia che intenda incontrare i propri ospiti per una trattativa di lavoro. Nessun vincolo d’orario, nessuna rinuncia alle giuste quantità e in aggiunta un’esperienza gourmet accompagnata da musica live in una location con vista sul Mar Tirreno, situata in un punto strategico: sul lungomare di Falerna, a 3km dallo svincolo autostradale e a soli 10 minuti dall’aeroporto di Lamezia Terme.