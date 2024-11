Verrà inaugurata oggi, 16 giugno la Concessionaria BMW e MINI Calabria Motori nella sede in via Ginestre Z.I. Campo Calabro – Villa San Giovanni. Ospite d'onore sarà Massimiliano Di Silvestre, presidente di BMW Italia. L'evento di inaugurazione si aprirà con l’accoglienza degli ospiti all’interno dello showroom, location n linea con l’esclusività targata BMW. A seguire lo speech moderato da Fabio De Rossi, Vicedirettore di Motor1, magazine di informazione specializzata sulle auto e una serata conviviale con gli ospiti.

«Questo traguardo rappresenta per noi un momento di orgoglio che va ad aggiungere un altro importante tassello alla nostra storia, fatta di passione per questo territorio e per le quattro ruote: BMW è indubbiamente una delle aziende automobilistiche del lusso più autorevoli a livello mondiale, con un percorso costellato di successi sportivi è da sempre simbolo di eleganza, innovazione ed eccellenza», ha dichiarato a Corriere dell'economia Emanuele Ionà che, insieme alla sorella Vivienne Ionà, amministra il gruppo Ionà Motori.

«Grazie ad autovetture altamente performanti e ad una Brand Experience unica nel suo genere ha dato prova di saper rispondere alle nuove sfide del mercato globale creando delle relazioni di valore con i clienti. In perfetta sintonia con la filosofia della casa automobilistica bavarese – prosegue Ionà – intendiamo implementare le best practices in tema di Customer Experience come centro di eccellenza vendita e assistenza BMW. Ciò che oggi distingue il rapporto cliente-brand non è solo l’aumento dei canali e touchpoint, ma anche la qualità delle relazioni, che devono essere valorizzate per rendere sempre più personalizzato e autentico il rapporto».

«Customers first, ovvero il cliente prima di tutto», prosegue Emanuele Ionà. «Le aspettative dei clienti puntano al massimo della connettività nelle vetture, con tecnologie di avanguardia e con ampi margini di customizzazione ma, ancor prima, presuppongono un dialogo fluido, autentico e multicanale con l’azienda. Calabria Motori si pone pertanto come ponte, allineando il valore del brand BMW con la percezione del cliente e garantendo un Customer Service al passo coi tempi e sempre più sartoriale. Siamo consapevoli che il mercato attuale deve fare i conti con tutto questo e che le opportunità del futuro risiedono in un concetto molto semplice che il digitale ha riportato in superficie: il vero valore aggiunto dell’impresa sono i propri clienti, con i quali occorre saper costruire interazioni smart, coinvolgenti e personalizzate».