Continua il viaggio di KFC in Calabria. Dopo la recente apertura a Rende, il colosso del fast food americano Kentucky Fried Chicken è pronto a intraprendere una nuova avventura, questa volta al Centro Commerciale Due Mari. Frutto della visione e della lungimiranza di Francesco Torcasio, CEO della T.Holding, specializzata nello sviluppo in franchising di varie catene sul tutto il territorio nazionale, l’approdo di KFC a Lamezia Terme rappresenta il consolidarsi sempre maggiore del brand in una delle regioni maggiormente ricche di tradizioni gastronomiche.

Lo scorso 18 dicembre l’inaugurazione del nuovo punto vendita, con un’offerta che ruota attorno al celebre pollo fritto, preparato secondo la ricetta originale segreta di 11 erbe e spezie. Una nuova opportunità, questa, per espandersi ulteriormente nel mercato italiano, dopo aver raggiunto e superato i 30 mila esercizi in tutto il mondo.