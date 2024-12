Attraverso l’assegnazione di contributi e borse di studio, lo scopo è quello di contribuire in maniera concreta allo sviluppo del tessuto sociale e territoriale. Il presidente Ferrari: «Un atto di fiducia verso il futuro della nostra regione»

Un momento storico per la Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore: il 6 dicembre 2024, presso la sede amministrativa di Marcellinara, è stato sottoscritto l’atto notarile che sancisce la nascita della “Fondazione Calabria Ulteriore”. La Fondazione, frutto della volontà della BCC di contribuire in maniera concreta allo sviluppo del tessuto sociale e territoriale, si prefigge di promuovere la crescita morale, culturale ed economica delle comunità calabresi, in coerenza con i valori fondanti del Credito Cooperativo e dei principi dell’insegnamento sociale cristiano.

L’obiettivo principale della Fondazione sarà sostenere progetti nei campi della beneficenza, dell’istruzione, della cultura, dello sviluppo sostenibile e della solidarietà sociale. Attraverso l’assegnazione di contributi, borse di studio e il supporto a iniziative imprenditoriali e cooperative, la Fondazione ambisce a migliorare la qualità della vita e a generare valore per il territorio calabrese.Tra le priorità, la promozione di attività formative per i giovani, il supporto a soggetti in situazioni di disagio e l’incentivazione di pratiche sostenibili ed ecocompatibili. La Fondazione Calabria Ulteriore intende anche valorizzare l’arte e la cultura, promuovendo la coesione sociale e la crescita responsabile.

Il presidente della BCC della Calabria Ulteriore, l’avv. Gregorio Ferrari, ha dichiarato:«La nascita della Fondazione rappresenta un passo importante per rafforzare il nostro ruolo di banca del territorio e consolidare il nostro impegno verso la comunità con una struttura che renda più organico e incisivo il nostro supporto. Intendiamo dare concretezza ai nostri valori e creare opportunità di sviluppo per la Calabria. È un atto di fiducia verso il futuro della nostra terra, un futuro che vogliamo costruire insieme alle persone, sostenendo chi ha bisogno e valorizzando le eccellenze».

La guida della Fondazione Calabria Ulteriore è stata affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da Pietro Paolo Germanò, che ricopre il ruolo di Presidente, affiancato da Giovannella Famularo e Giovanni Celeste Benvenuto in qualità di consiglieri. Maria Forciniti, invece, assume l’incarico di Sindaco Unico, garantendo la supervisione e la trasparenza delle attività. Gli organi della Fondazione saranno impegnati a garantire l’efficace utilizzo delle risorse e la piena coerenza con le finalità istituzionali.

Con questa nuova realtà, la BCC della Calabria Ulteriore conferma il ruolo di motore di sviluppo sociale e culturale, ribadendo il proprio impegno nel mettere le persone al centro e operare per il progresso delle comunità, nel segno della cooperazione e della solidarietà.