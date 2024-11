Importante traguardo della missione Calabria-China a Pechino



Nuovi mercati, condizione indispensabile per lo sviluppo del sistema imprenditoriale calabrese, è nell'ambito di questa strategia complessiva della regione Calabria che è stato inaugurato 'l'Italian Calabrian Regione food festival'. A tagliare il nastro sono stati Alessandro Sità, in rappresentanza delle 22 aziende agroalimentari calabresi selezionate nel programma 'Intrapresa', il presidente di Fincalabra, Luca Mannarino e Wei Ya Juan, la giovane manager proprietaria anche dell'importante centro commerciale della capitale. Partecipato e proficuo l'incontro tra buyers, importatori e la delegazione di produttori calabresi. Letteralmente presi d'assalto i tre cooking show animati dallo chef Bruno Tassone del ristorante 'San Domanico' di Pizzo calabro. Lunedì 2 novembre è previsto il momento più importante della missione calabresei in Cina. Presso il Millennium Hotel, da mattina a pomeriggio, le 22 aziende incontreranno circa 40 importatori certificati. Dopo un cocktail con i buyers, cena a base di prodotti autentici calabresi alla presenza di personalità legate al mondo del'import italiano e di Antonio La Spina, rappresentante dell'istituto del commercio con l'estero di Pechino.