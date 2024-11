Si avvia alla conclusione la missione di Fincalabra in Cina. Nell’intervista il presidente di Fincalabra traccia un bilancio dell’evento. Nell’articolo anche la rassegna web dell’evento

Continua la missione imprenditoriale in Cina per le 22 aziende calabresi selezionate nell’ambito del progetto promosso dalla Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico Lavoro e Politiche Sociali e gestito da FINCALABRA Spa, che ha deciso di investire nella crescita e nella ripresa dell'economia calabrese attraverso un progetto volto alla promozione delle filiere produttive enogastronomiche territoriali e artigianali sul mercato internazionale, progetto affiancato e supportato anche dall’innovativo portale lanciato dal Gruppo Pubbliemme calabriainchina.com.



Calabria in Cina: il bilancio di Mannarino (pres. Fincalabra)



"Abbiamo approcciato questa missione imprenditoriale di "Calabria in Cina" con grande umiltà - ha spiegato il presidente di Fincalabra - il progetto è parte di un programma più ampio ("Calabria in the word") del progetto Intapresa gestito da Fincalabra per conto della Regione Calabria, che ha dato il maggiore impulso. Avevamo sentito tante storie sulla Cina, storie di successi, storie di insuccessi quindi abbiamo voluto vedere da vicino quale era lo stato dell'arte. Abbiamo avuto la possibilità di avvalerci di un grande partner istituzionale che è l' agenzia nazionale per il commercio estero (ICE) che ci ha dato le dritte fondamentali. Abbiamo agito sulla grande distribuzione attraverso la promozione nei luoghi della grande distribuzione, gli imprenditori hanno potuto vedere la presenza in Cina di grandi marchi nazionali, non siamo i soli, non siamo i primi ad arrivare".



"Gli imprenditori - ha aggiunto Mannarino - hanno potuto vedere il livello generale dei prezzi e hanno potuto incontrare direttamente quelli che sono gli acquirenti. Nei tre momenti abbiamo fatto: grande distribuzione, incontro con i buyers e poi il momento fondamentale la degustazione. Abbiamo appreso la necessità di far vedere le modalità di consumo dei prodotti calabresi e cinesi, nella manifestazione di ieri sera lo abbiamo potuto vedere mixando, importatori, buyers, stampa cinese. L'altro meccanismo è 'l'operare a pendolo', c'è una manifestazione in Cina, tra qualche mese ci sarà una manifestazione in Calabria per vedere il contesto territoriale da cui vengono i prodotti - conclude il presidente di Fincalabra- La presenza di grandi marchi nazionali ci pone in obbligo di andare a creare un brand territoriale, la Calabria ricca di patrimonio enogastronomico non ha quella visibilità che possono avere grandi marchi e grandi regioni".

Calabria in Cina, Laspina (ICE Pechino): 'Lavorare su brand territoriale'





Internazionalizzare le imprese calabresi: proseguono gli incontri in Cina

Sono proseguiti nella giornata di lunedì 2 novembre gli incontri B2B tra le aziende calabresi e i buyers cinesi presso il Millennium Hotel, nel cuore finanziario della capitale, finalizzati alla costruzione progressiva di relazioni e contatti nel quadro della più ampia strategia di internazionalizzazione delle imprese nell'agenda del Presidente della Regione Mario Oliverio.



CALABRIA IN CINA: TERZA GIORNATA





Da mattina a pomeriggio, le 22 aziende hanno incontrato circa 40 importatori certificati. Dopo un cocktail con i buyers, la serata è proseguita con una cena a base di prodotti autentici calabresi. Presenti anche personalità legate al mondo dell'import italiano tra cui Antonio La Spina, rappresentante dell'istituto del commercio con l'estero di Pechino: ‘Il mercato cinese rappresenta una grande opportunità – ha dichiarato La Spina. È necessario aggregare le imprese e soprattutto lavorare molto sul brand territoriale Calabria, lavoro possibile grazie ad azioni come questa in cui, grazie a degustazioni, si è tenuta concreta dimostrazione di come si possano realizzare dei piatti della cucina italiana con i prodotti Made in Calabria’.



CALABRIA-CINA: L'IMPEGNO DELL'ICE





Calabria in Cina: il primo incontro

Già a partire dal pomeriggio di sabato 31 Ottobre, guidati dal Presidente Luca Mannarino, i rappresentanti delle 22 eccellenze enogastronomiche regionali, hanno avuto modo di confrontarsi con i vertici manageriali del Beijing Easyhome Ankang Imported Food Supermarket, uno dei più importanti centri commerciali che si estende su un'area di 5000 mq, in quello che, a detta delle autorità cinesi, diventerà fra due anni il più importante distretto economico di Pechino.



CALABRIA IN CINA, PRIMO INCONTRO





È stato dunque inaugurato nella stessa giornata 'l'Italian Calabrian Regione food festival'. A tagliare il nastro sono stati Alessandro Sità, in rappresentanza delle 22 aziende agroalimentari calabresi selezionate nel programma 'Intrapresa', il presidente di Fincalabra, Luca Mannarino e Wei Ya Juan, la giovane manager proprietaria anche dell'importante centro commerciale della capitale. Partecipato e proficuo l'incontro tra buyers, importatori e la delegazione di produttori calabresi. Letteralmente presi d'assalto i tre cooking show animati dallo chef Bruno Tassone del ristorante 'San Domanico' di Pizzo calabro.



CALABRIA IN CINA, TAGLIO NASTRO





