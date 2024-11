Ventidue aziende pronte a partire: è online il portale che avrà la finalità di comunicare ai calabresi i temi della missione in Cina e al mondo le eccellenze della Calabria pronte a sbarcare sul mercato internazionale

Le eccellenze del territorio calabrese sono pronte a volare in Cina. Ad affiancare il progetto Intrapresa gestito da Fincalabra, è online l’innovativo portale in lingua inglese, un sito che avrà la finalità di comunicare ai calabresi i temi della missione in Cina, e al mondo le eccellenze della Calabria, pronte all'internazionalizzazione.

Online le schede di presentazione delle ventidue aziende che nei prossimi giorni saranno protagoniste di una full immersion con buyers, importatori e in linea generale con il mercato dei consumatori cinesi.

Una sezione dinamica e sempre aggiornata sarà invece dedicata alla raccolta delle notizie più rilevanti relative al progetto, un’altra ad una breve presentazione della bellezze della Calabria, insieme ad un excursus nel mondo dell'enogastronomia locale, con la presentazione dei prodotti tipici della Regione, dal vino all'extravergine d'oliva, dai formaggi alle conserve alimentari, dai fichi alla liquirizia, prodotti originali e unici della Calabria, veri e propri marcatori dell’identità regionale ed ambasciatori della qualità calabrese sui mercati internazionali.

Questo, in sintesi, lo schema del portale pensato e lanciato dal Gruppo Pubbliemme Italia per il progetto Intrapresa, promosso dalla Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico Lavoro e Politiche Sociali, gestito da FINCALABRA Spa, che ha deciso di investire nella crescita e la ripresa dell'economia calabrese attraverso un programma volto alla promozione delle filiere produttive enogastronomiche territoriali e artigianali sul mercato internazionale.

La delegazione di autorità locali e le ventidue aziende calabresi, selezionate a seguito della manifestazione di interesse pubblicata lo scorso 1 ottobre, partiranno alla volta di Pechino nella prima settimana di novembre.

Visita il sito: www.calabriainchina.com