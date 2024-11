La Coop si allarga e apre battenti nel Cosentino, precisamente al Centro commerciale “I Giardini del sole” di Zumpano. Questa mattina il taglio del nastro e l’inaugurazione alla presenza di tantissimi clienti

Il prodotto a marchio Coop, i rinnovati allestimenti e assortimenti, gli elementi di ambientazione interna basati sullo stile di Coop Alleanza 3.0, sono solo alcune delle novità che caratterizzeranno il nuovo store, realizzato dalla società AZ S.p.A. che ha la gestione dell’ipermercato e della galleria.

La completezza dell’offerta, ampia e differenziata, consistente in un numero rilevante di prodotti a marchio, oltre 2.000 in tutti i settori merceologici, ha un prevalente filo conduttore: la forza del Made in Italy, sinonimo non solo di qualità, ma anche di visione sostenibile della produzione e con un’attenzione strategica nei confronti dei territori e dell’occupazione.

Ecco l'intervista a Floriano Noto: