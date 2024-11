Il Comitato Esecutivo di ABI Professional (Associazione Barmen Italiani Professional) si è riunito a Limbadi, ospite della Distilleria F.lli Caffo per discutere tematiche di rilievo per il futuro dell’associazione, trattando argomenti cruciali in un clima di collaborazione e scambio di idee.

L’incontro è stato anche l’occasione per visitare l’antica distilleria calabrese, cuore pulsante della produzione di specialità a base di erbe e culla di Vecchio Amaro del Capo, l’amaro calabrese più amato in Italia e ricercato anche all’estero. La delegazione ha potuto visitare le strutture e i processi produttivi ammirando da vicino l’impegno per l’eccellenza e la passione che caratterizzano ogni fase di produzione. Gli ospiti hanno avuto il piacere essere accompagnati, per l’intera giornata, da Pippo e Nuccio Caffo, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915.

Commenta Pippo Caffo: «È stato un grande onore per noi avere accolto il Comitato Esecutivo ABI Professional, una comunità di professionisti esperti e competenti nel mondo degli spirits con i quali scambiare punti di vista e condividere progetti e futuro».

Aggiunge Nuccio Caffo: «Nella nostra distilleria abbiamo creato Akademia Caffo nata allo scopo di promuovere la cultura dell’arte distillatoria e per condividere le conoscenze di più alto livello. Poter ricevere ospiti così importanti è uno stimolo in questa direzione con la volontà di diffondere la storia e la cultura dell’arte distillatoria del nostro Paese secondo tradizione, con moderne tecnologie e tutta l’esperienza di quattro generazioni di mastri distillatori che creano prodotti unici, utilizzando materie prime di assoluta qualità, espressione del territorio».

La visita ha rappresentato un’opportunità unica per i membri del comitato di immergersi nell’atmosfera stimolante e innovativa. La giornata si è conclusa con una degustazione dei prodotti di punta dell’azienda durante la quale il presidente ABI Professional Bernardo Ferro, originario della Calabria, ha espresso la sua gratitudine per l’ospitalità ricevuta: «Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai padroni di casa, Pippo e Nuccio Caffo, e a tutti i collaboratori dell'azienda per averci accolto con tanta cordialità e ospitalità. La calda atmosfera familiare che si respira qui è stata davvero sorprendente, specialmente considerando l'importanza e la fama che l’azienda ha raggiunto. È davvero straordinario vedere come da un piccolo paese come Limbadi, lontano dalla Calabria più conosciuta, sia nata una realtà aziendale così importante e internazionale. Questo ci fa capire quanto le radici e l'identità territoriale siano profonde e autentiche. Speriamo che questo incontro sia solo l'inizio di una collaborazione fruttuosa tra la nostra Associazione e l'azienda e che possiamo contribuire alla diffusione dei marchi Caffo. La Distilleria F.lli Caffo è certamente nota per il suo brand più importante, Vecchio Amaro del Capo, anche se sono tanti i prodotti di grande qualità di materie prime e lavorazione e che ABI Professional potrà contribuire a far conoscere».

Dello stesso parere è anche Sandro Laugelli, consigliere ABI Professional che aggiunge: «In qualità di consigliere anche della sezione Calabria, conosco bene l’azienda e cosa riescono a trasmettere le persone che ne fanno parte dagli addetti, ai collaboratori ai vertici. Pippo e Nuccio Caffo sono rimasti con noi tutto il giorno accogliendoci con grande generosità e facendoci sentire parte integrante della loro famiglia. La presenza dei colleghi del Comitato Esecutivo presso la sede della Distilleria Caffo è stata un'opportunità unica per comprendere appieno il valore di un'azienda che si distingue nella produzione di liquori premium, un'eccellenza che trova le sue radici proprio qui in Calabria. Vivere un'intera giornata immersi in questa realtà è stato estremamente entusiasmante e arricchente sotto diversi punti di vista. Desidero ringraziare Fabrizio Tacchi per il suo immediato sostegno e per il suo impegno nel rendere possibile questa straordinaria esperienza per tutti noi».

Ed è Fabrizio Tacchi Amaro & Spirits Ambassador di Gruppo Caffo 1915 che conclude: «È stato un privilegio per noi di Gruppo Caffo 1915 poter condividere una giornata di profondo scambio e condivisione con l'Associazione. Durante la visita guidata, condotta con maestria da Pippo e Nuccio Caffo, abbiamo avuto l'opportunità di mostrare ogni dettaglio della nostra realtà, trasmettendo la passione e la vasta conoscenza che caratterizzano i nostri mastri distillatori, giunti ora alla quarta generazione. È stato un momento prezioso anche per costruire un legame solido e collaborativo e un'opportunità unica per avviare un dialogo con professionisti di grande calibro nel settore. Siamo convinti che il reciproco scambio di idee e know-how possa contribuire a valorizzare al meglio le specialità Caffo, fondendo la nostra tradizione e l'artigianalità con l'arte e la cultura del bartending. Guardiamo al futuro con fiducia, consapevoli che questa collaborazione porterà ad ulteriori successi e alla diffusione delle nostre eccellenze nel mondo dell'ospitalità e del beverage».