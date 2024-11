Si chiama Fellini Restaurant Music e si propone di portare a Cosenza le atmosfere suggestive e visionarie di uno dei registi italiani più importanti di sempre: Federico Fellini.

L’apertura ufficiale del nuovo, originale ristorante, pizzeria, lounge bar è prevista per sabato 16 ottobre con una cena spettacolo da Oscar, impreziosita dalla musica da vedere di Andrea Casta, violinista, cantante ed entertainer dai grandi numeri: 200 concerti all’anno, 1 milione di spettatori, 200mila follower. Abbiamo avuto modo di assaporare in anteprima le atmosfere del nuovo locale.

Il Fellini è un luogo magico, arredato da splendide stampe in bianco e nero, che riportano alla vita e alle creazioni del genio romagnolo, vincitore di cinque premi Oscar. Tra le gigantografie che impreziosiscono l’ambiente, c’è anche la scena più iconica del cinema italiano del XX secolo: Anita Ekberg nella Fontana di Trevi, con l’acqua che le arriva quasi ai fianchi, chiama Marcello Mastroianni: “Marcello, come here. Hurry up!”. Cinque parole inglesi che sanno di arte e gusto italiani.





Siamo in via Trento, nel cuore del salotto buono di Cosenza, a pochi passi da Corso Mazzini, la passeggiata più bella della città, con i suoi palazzi storici e le opere d’arte del Mab, il Museo all’aperto Bilotti. Un viaggio nell’arte, nella storia, nelle suggestioni del nostro Paese, che stimola tutti i sensi. Inizia con lo sguardo e continua a tavola.La cucina del Fellini, firmata dall’executive chef Mimmo Trentinella, esalta i sapori semplici, ma sente il bisogno di sorprendere, costruendo nuove memorie dal passato. Una cucina di ricerca, che tiene solidi rapporti con gli ingredienti del territorio. Sapori che esplorano i campi della leggerezza e dell’equilibrio. Un costante tentativo di rielaborare i dettami della cucina tradizionale per trasformarli in occasioni di assaggio sempre innovative.

Un ambiente in cui sognare, discutere, ritrovarsi. Un ristorante, pizzeria, lounge bar ospitato in un palazzo storico, che risale agli anni Trenta del secolo scorso. Una contemporanea dolce vita nel centro di Cosenza. Per saperne di più il sito ufficiale è www.fellini-cs.it.