Anche il gruppo Paradiso Auto, il network LaC e il Riva Restaurant di Falerna insieme per La Tropea Experience, il Festival della Cipolla Rossa 2023, la manifestazione in programma dal 22 al 24 settembre 2023 nella perla del Tirreno.

La partnership vedrà protagonisti gli Chef del Riva Restaurant, Francesca Mannis e Massimo Olivadoti, nel cooking show di domenica 24 settembre, alle ore 16:00, in Piazza Cannone.

I cuochi prepareranno un nuovo piatto, pensato appositamente per l'evento: gli Scilatelli neri al ragù di Cipolla Rossa di Tropea IGP, addolcita allo Champagne, serviti con Aragosta in bocconi, Guanciale in scaglie croccanti e foglioline di Lattuga di Mare. Il talk show di questo momento sarà coordinato da Federico Fusca, conduttore di "È sempre mezzogiorno" su Rai 1, e Mime Kataniwa, ex concorrente di Masterchef.

I due food influencer sono stati entrambi ospiti della location di Falerna lo scorso anno, in occasione dell’edizione autunnale della Tropea Experience.

Il Riva Restaurant & Lounge Bar si occuperà anche di intrattenere i partecipanti dell’evento per tutta la sua durata, con gli artisti e i musicisti che quotidianamente rendono unica l’esperienza degli ospiti del ristorante.

Roberto Gallo, il proprietario della location di Falerna Marina ha dichiarato «Siamo orgogliosi di partecipare ad un evento il cui obiettivo è valorizzare il nostro territorio e i prodotti di spicco della Calabria, i quali sono sempre presenti all’interno dei nostri piatti».